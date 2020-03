Amarillo, J Balvin: traduzione e testo della canzone dall'album "Colores"

Di Alberto Graziola giovedì 26 marzo 2020

J Balvin, Amarillo, lyrics, traduzione e testo della canzone

Prodotto da DJ SNAKE, "Amarillo" di J Balvin ha già raggiunto 17 milioni di views su youtube in soli 3 giorni (gli 8 milioni nelle prime 24 ore l’hanno reso il video più visto al mondo del weekend) e 6 milioni di stream su Spotify.

Il nuovo singolo sarà in radio dal 27 marzo 2020.

Qui sotto testo e traduzione della canzone, in apertura post il video ufficiale del pezzo.

J Balvin, Amarillo, Lyrics

[Letra de "Amarillo"]

[Pre-Coro1]

Son más de las doce, nos fuimos de roce

Hoy voy a lo loco, ustede' me conocen (Me conocen)

Reggaetón de Tego pa' que se lo gocen (Ey)

Saben quién es Balvin, les presento a José (Wuh)

[Coro2]

Y yo no me complico (Eh), ¿cómo te explico (Eh)

Que a mí me gusta pasarla rico? (Eh, eh)

¿Cómo te explico? (Wuh) No me complico (Ah)

A mí me gusta pasarla rico (Yah)

[Verso 1]

Despué' de las doce salimo' a buscar el party (Party)

Ando con lo' tiguere', estamo' en modo safari (Brr)

Y con un flow violento que parecemo' sicario'

Yo tomando vino y alguno' fumando mari

La policía está molesta porque

Ya se puso buena la fiesta, pero

Estamo' legal, no me pueden arrestar

Por eso yo sigo hasta que amanezca, entonce' (Yah)

[Coro2]

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? (Yah-yah) No me complico (Yah-yah)

A mí me gusta pasarla rico (Yah-yah)

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? No me complico

A mí me gusta pasarla rico

[Post-Coro4]

Ey, ey, mm (Pla; pla-pla-pla)

Ey, ey (Wuh)

Ey, ey, ey, ey, ey, mm (Pla; pla-pla-pla)

[Verso 2]

Que siga la fiesta, no vamo' a parar (Wuh)

Aquí solo se para si llama mi mamá

Hoy me tocó seguir, la gente pide más

Me invitan por aquí, me invitan por allá (Ya tú chabe')

Y vamo' a seguir

La' botella' llegan y no las pedí

Sola la casa y están todas solitas (Ey)

Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?

¿Pa' qué me invitan? (Tú sabe')

Vamo' a seguir (Ey)

Las botellas llegan y no las pedí (Tú lo sabe')

Sola la casa y estan todas solitas (Wuh)

Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan?

¿Pa' qué me invitan?

[Coro2]

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? No me complico

A mí me gusta pasarla rico

Y yo no me complico, ¿cómo te explico

Que a mí me gusta pasarla rico?

¿Cómo te explico? No me complico

A mí me gusta pasarla rico (Wuh)

[Outro6]

Yah, yah, yah, yah

Ey-ey-ey

No me complico (Nah)

Yo no me complico (Nah)

Yo no me complico

J Balvin, Amarillo, Traduzione

Sono passate le dodici, abbiamo abbandonato lo sfregamento

Oggi sto impazzendo, voi ragazzi mi conoscete (mi conoscete)

Reggeatón di Tego per il tuo divertimento (Ayy)

Sai chi è Balvin, ti presento Jose (Wuh)

E non scherzo (Eh), come posso spiegare (Eh)

Che mi piace divertirmi? (Eh, eh)

Come posso spiegare? (Wuh) Non scherzo (Ah)

Mi piace divertirmi (Yah)

Dopo le dodici siamo usciti a caccia della festa

Cammino con le tigri, siamo in modalità safari (Brr)

Con un flusso violento che ci fa sembrare dei sicari

Bevo vino e alcuni di loro fumano erba

La polizia è arrabbiata perché

La festa è già andata bene, ma

Stiamo seguendo la legge, non possono arrestarmi

Ecco perché vado avanti fino all'alba, poi (Yah)

E non scherzo, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come posso spiegare? (Yah-yah) Non scherzo (Yah-yah)

Mi piace divertirmi (Yah-yah)

E non scherzo, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come posso spiegare? Non scherzo

Mi piace divertirmi

Ehi, ehi (Pla; pla-pla-pla)

Ehi ehi (Wuh)

Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi (Pla; pla-pla-pla)

Continua la festa, non ci fermeremo (Wuh)

Qui si ferma solo se mia madre mi chiama

Oggi ho dovuto continuare, la gente chiede di più

Mi invitano quaggiù, mi invitano laggiù (lo sai già)

E continueremo

Arrivano le bottiglie e non le ho richieste

La casa da sola e sono tutti soli (Ehi)

Se sai come sono, perché mi inviti?

Perché mi inviti? (Sai)

E continueremo ad andare (Ayy)

Arrivano le bottiglie e non le ho richieste (lo sai)

La casa da sola e sono tutti soli (Wuh)

Se sai come sono, perché mi inviti?

Perché mi inviti?

E non scherzo, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come posso spiegare? Non scherzo

Mi piace divertirmi

E non scherzo, come posso spiegare

Che mi piace divertirmi?

Come posso spiegare? Non scherzo

Mi piace divertirmi (Wuh)

Yah, yah, yah, yah

Hey Hey Hey

Non scherzo (Nah)

Non scherzo (Nah)

Non scherzo