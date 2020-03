LE ORE, 9:47 PM: il nuovo singolo dal 27 marzo 2020 (Anteprima testo)

Di Alberto Graziola giovedì 26 marzo 2020

Il nuovo singolo di LE ORE, 9:47 PM: leggi il testo in anteprima su Soundsblog.it

LE ORE tornano con un nuovo singolo, 9:47 PM, che uscirà venerdì 27 marzo distribuito da Artist First.

Se al loop di questi giorni si può reagire forzando un sorriso oppure no, 9:47 PM è in quel “oppure no”, piedi sulla finestra e musica triste che va.

È una canzone scazzata e rancorosa, la fine di un rapporto raccontato con l’ironia disillusa che contraddistingue il duo.

Matteo ha arrangiato la perfetta colonna sonora delle notti a sprecare sonno, Francesco ha scritto le parole che tutti avremmo voluto urlare almeno una volta, e insieme hanno composto la giusta melodia per cantarle senza filtri.

Anche stavolta la produzione finale è affidata alla coppia Nardelli/Colombo (Gazzelle e Fulminacci tra gli altri).

LE ORE, duo composto da Francesco Facchinetti (è un omonimo) e Matteo Ieva (è una “i” maiuscola), dopo essersi fatti conoscere sul web, hanno superato il milione di ascolti su Spotify con i singoli precedenti.

Con “Ci Metti Il Resto”, “Radio Maria” e “Oh Madonna!” si sono fatti notare nelle playlist editoriali (New Music Friday, Scuola Indie...) e sulla cover di Italia Indie Pop di Tim Music.

Oggi, su Soundsblog, ecco, in anteprima, il testo del loro nuovo singolo, orecchiabile radiofonico fin dal primo ascolto. Una conferma del loro talento e una boccata d'ossigeno in queste giornate sempre troppo uguali a loro stesse. E sorprese come queste sottolineano il valore fondamentale della musica che non si ferma. E, anzi, rilancia. Quando è di qualità, come in questo caso, ancora meglio...

Qui sotto il testo:

LE ORE, 9:47 PM, Testo

Il sonno che ho perso io

lo troverà qualcuno

ma tanto non ci farà niente

Sì vabbè, fanculo

È pieno di chiamate fatte

senza risposta

Ho scritto una canzone nuova

è pure brutta

Mi dicono di riposare

ma non m’importa

è un po’ come portarsi i soldi

nella tomba

Non mi risulta sia un successo

morire riposati

Ora del decesso:

quando m’hai lasciato.

9:47

sono il morto che canta.

Odiavi la gente

pestavi le merde

quando uscivi con me

Adesso non togliere

gli occhi da terra

Che poi pesti anche te.

E restiamo zitti e muti

qui in un parcheggio

quando potevamo stare

zitti e nudi in un letto.

Se ti va di parlare

qualche cosa non va.

Capita soltanto a me

di scrivere a nessuno?

Rileggere un paio di volte

poi cancellare tutto.

Assurdo era un legame forte

tipo le bombe

ma con l’anno nuovo è esploso

tipo le coppie

Va a capire poi di chi

è stata la colpa

ma semmai tornassi indietro solo una pom**

9:47 sono il morto che canta.

Odiavi la gente

pestavi le merde

quando uscivi con me

Adesso non togliere

gli occhi da terra

Che poi pesti anche te.

E restiamo zitti e muti

qui in un parcheggio

quando potevamo stare

zitti e nudi in un letto.

Se ti va di parlare

qualche cosa non va.

E restiamo zitti e muti

qui in un parcheggio

quando potevamo stare

zitti e nudi in un letto.

Quei discorsi rimandati

a dopo a dopo per sempre

tutti chiusi a tre mandate

tanto adesso non serve.