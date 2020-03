Coronavirus, Elton John organizza un concerto in streaming per raccogliere fondi: ecco i cantanti che ci saranno

Di Alberto Graziola mercoledì 25 marzo 2020

iHeart Living Room Concert for America, concerto di raccolta fondi contro il Coronavirus

Mentre l'emergenza Coronavirus è ormai pandemia e i singoli Stati si adoperano per cercare di contenere i contagi, aumentano sempre le possibilità di occasioni e di donazioni per la ricerca e la cura dei malati. Nelle scorse ore, all'appello si è unito anche Elton John.

L'artista ospiterà un concerto di beneficenza, con numero star, in onda domenica sera dal titolo su canale Fox dal titlo "iHeart Living Room Concert for America".

L'evento sarà composto da esibizioni di Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Mariah Carey, Tim McGraw e altri ancora da annunciare.

Ogni cantante si esibirà dalle proprie case e sarà filmato con le proprie apparecchiature audio e video personali, per garantire la salute e la sicurezza degli altri.

Il concerto - dalla durata di un'ora- "renderà omaggio ai professionisti della salute in prima linea, ai primi soccorritori e agli eroi locali che stanno mettendo a repentaglio la propria vita per aiutare i vicini e combattere la diffusione del virus". Lo speciale incoraggerà i telespettatori a supportare le organizzazioni di beneficenza "Feeding America and First Responders Children's Foundation".

Via | EW