Harry Styles, tour e concerti rimandati al 2021

Di Alberto Graziola mercoledì 25 marzo 2020

Harry Styles in tour nel 2021: rinviate le date dei concerti

Harry Styles era atteso in Italia in due date:

15 maggio 2020 Torino, Pala Alpitour

16 maggio 2020 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Ma, come tristemente noto, la pandemia del Coronavirus sta annullando qualsiasi evento o concerto nei prossimi mesi, congelando esibizioni e live. In queste ore, l'ex cantante dei One Direction, via social, ha rimandato il suo tour, addirittura di un anno.

"Chiunque mi conosca, sa che esibirsi è sempre stata la mia parte preferita del lavoro nella musica. Tuttavia, in periodi come questi, la sicurezza e la protezione dello staff, dei fan e di chiunque altro in giro per il mondo è una priorità immediata. Per ovvie ragioni, il prossimo tour nel Regno Unito e in Europa verrà riprogrammato al 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per questi spettacoli Nel frattempo, seguiremo da vicino la situazione in tutto il mondo e continueremo ad aggiornarvi nei prossimi mesi"

Ha poi invitato i fan a seguire le regole: