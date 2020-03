Sing For Life, Bono, will.i.am, Jennifer Hudson e Yoshiki: testo, lyrics e traduzione (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 25 marzo 2020

Sing For Life, Bono, will.i.am, Jennifer Hudson e Yoshiki: lyrics, testo e traduzione

Bono ha adattato la sua canzone dedicata agli italiani e ad altre persone che soffrono durante la pandemia legata al Coronavirus in una collaborazione con will.i.am, Jennifer Hudson e Yoshiki. Il brano si basa sulla stessa melodia della ballad "Let Your Love Be Known" che il frontman degli U2 ha lanciato sui social media la scorsa settimana e ora è intitolato "Sing For Life".

C'è anche un video ufficiale (che potete vedere cliccando qui sopra in apertura post) con Bono in primo piano prima che will.i.am e Hudson appaiano cantare insieme. E' stato girato nelle loro case. Ognuno di loro riflette le paure provate da innumerevoli milioni di persone in tutto il mondo mentre la pandemia di COVID-19 continua a diffondersi.

Ecco le parole di wii.i.am:

"Questa canzone è stata creata per dare gioia. In tempi come questi, i creativi devono continuare a collaborare ... che tu sia uno scienziato informatico, un ingegnere, un terapista o un insegnante, solo perché siamo auto-isolati o in quarantena non significa che sei solo. La bellezza della connettività internazionale è che nessuno è solo su Internet! Usa questo tempo per essere creativo e collaborare da remoto per risolvere i problemi. Un corpo sano significa anche una mente sana. "

(testo e traduzione in aggiornamento)