Amici 19: Nyv, il testo e l'audio dell'inedito Banlieue

Di Fabio Morasca mercoledì 25 marzo 2020

Il testo e l'audio del singolo inedito di Nyv.

Banlieue è uno degli inediti presentati da Nyv durante la fase serale della diciannovesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda ogni venerdì su Canale 5, in prima serata.

L'inedito della cantante 23enne di origini tedesche e marocchine è contenuto nel suo album d'esordio intitolato Low Profile, pubblicato negli store digitali e sulle piattaforme streaming, lo scorso 20 marzo.

Durante la settimana che anticipa la semifinale di Amici 19, l'inedito Banlieue è in sfida con altri due brani inediti: Fucsia di Gaia e Amore a lieto fine di Giulia Molino.

Di seguito trovate il testo di Banlieue; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Nyv - Banlieue: il testo

Io ho perso la fede

Invece tu come stai

Che senza vergogna mi tradisci insieme a lui

Lei lui lei sporca

Come i giochi che fai

Stai qui a marcire tra

Le mie gengive ma

Non baci mai

Ti voglio.

Dentro un bagno pubblico o in una camera d’hotel

Gli attacchi di panico di una notte senza te

Se nello stomaco ho solo pugni e lacrime

Non ci resta che rivederci alle.

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue.

Io che muoio per te

Ti rattristi ma poi ti vendi a lui lei lui lei

Costa tenere il tuo sapore nella bocca

Dal naso scivoli fino alle ossa batte

Il cuore forte ma

E' tachicardia

Ti voglio.

Dentro un bagno pubblico o in una camera d’hotel

Gli attacchi di panico di una notte insieme a te

E se nello stomaco ho solo pugni e lacrime

Non ci resta che rivederci alle.

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue.

Da un posacenere

Continuo a risorgere

Non provo dolore

Voglio risorgere ma

Non sono mai stata giovane qua

La fine è fatta di polvere

Polvere.

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue.

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue

Banlieue, Banlieue.