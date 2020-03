Amici 19: Gaia, il testo e l'audio dell'inedito Fucsia

Di Fabio Morasca mercoledì 25 marzo 2020

Il testo e l'audio del singolo inedito di Gaia.

Fucsia è uno degli inediti presentati da Gaia durante la fase serale della diciannovesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda ogni venerdì, in prima serata, su Canale 5.

L'inedito della cantante italo-brasiliana è contenuto nel suo album d'esordio intitolato Genesi, disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dallo scorso 20 marzo.

Durante la settimana che anticipa la semifinale di Amici 19, l'inedito Fucsia è in sfida con altri due brani inediti: Banlieue di Nyv e Amore a lieto fine di Giulia Molino.

Di seguito trovate il testo di Fucsia; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Gaia - Fucsia: il testo

Le bottiglie vuote

corpi sulle scale

sigarette mezze spente come dopo un falò

caramelle in bocca

fuori un sole fucsia

così il giorno arriva come ci guardasse da un po'.

Andiamo verso le luci di un bar

come in Japan

stiamoci addosso che poi non si sa

toglimi il fard

ci hanno insegnato che il mondo è così

indiani e cowboy

scegli tra buoni, cattivi o per noi

scegli per noi che tanto poi.

Buonanotte buonanotte

a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte

buonanotte

buonanotte, buonanotte

Cenerentola è tardi per questo corri forte

buonanotte o no.

A tous le monde

à tous le monde.



Scarpe nella sabbia

sabbia nelle scarpe

c’è qualcuno che ci guarda come panda allo zoo

io ti tengo e basta

nei miei occhi fucsia

dove ho messo certe lacrime da comico.

Fammi vedere fin dove si va

Mosca o Teheran

grida il mio nome per chi non lo sa.

6000 watt

credono tutti che il meglio verrà

prima del gong

quando sei in ballo the show must go on

the show must go on, the show must go no.

Buonanotte, buonanotte

a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte

buonanotte

buonanotte, buonanotte

Cenerentola è tardi per questo corri forte

buonanotte o no.

A tous le monde

à tous le monde.

Andiamo verso le luci di un bar

come in Japan

stiamoci addosso che poi non si sa

toglimi il fard

ci hanno insegnato che il mondo è così

indiani e cowboy

scegli tra buoni, cattivi o per noi

scegli chi vuoi che tanto poi.

Buonanotte buonanotte

a chi non dorme, a chi ha le nocche rotte

buonanotte

buonanotte buonanotte

Cenerentola è tardi per questo corri forte

buonanotte o no.

A tous le monde.