Elodie a Milano e Roma: le date rinviate all'autunno 2020 (a causa del Coronavirus)

Di Alberto Graziola martedì 24 marzo 2020

I concerti di Elodie sono stati rinviati nell'autunno 2020

A causa della situazione italiana attuale, dovuta all'emergenza coronavirus, Vivo Concerti comunica lo spostamento delle date live di Elodie, previste a Milano e Roma il 16 e il 18 aprile, rispettivamente al 30 settembre presso la Santeria Toscana 31 e al 3 ottobre presso il Teatro Centrale.

In occasione dei due concerti, i primi della carriera musicale di Elodie, la giovane cantante romana porterà sul palco le canzoni contenute nel nuovo disco “THIS IS ELODIE”, tra le quali “Andromeda”, certificato disco d'oro e attualmente uno dei brani più ascoltati in radio, e le hit con cui ha già fatto ballare tutta l'Italia, come “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino.

Ecco, quindi, a seguire, le nuove date della cantante:

Mercoledì 30 settembre 2020

MILANO @ Santeria Toscana 31

Orari

Apertura Porte – Ore 20:00

Show – Ore 21:30

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita

Sabato 03 ottobre 2020

ROMA @ Teatro Centrale

Orari

Apertura Porte – Ore 19:00

Show – Ore 21:00

Prezzo Biglietto

Posto Unico - € 20,00 + € 3,00 diritti di prevendita