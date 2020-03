Actions, John Legend: lyrics, traduzione e testo del nuovo singolo

Di Alberto Graziola martedì 24 marzo 2020

John Legend ha pubblicato il suo nuovo singolo "Actions".

Il cantante, nel pezzo, invita tutti a compiere "azioni" mentre "parlano più forte delle canzoni d'amore".

La traccia campiona 'The Edge' di David McCallum.

John ha annunciato che il suo nuovo LP arriverà quest'anno. Durante Instagram Live in mezzo alla pandemia di coronavirus, ha dichiarato:

"Solo perché lo sappiate, ragazzi, sto pubblicando un nuovo album quest'anno. Tutti voi a casa, avete bisogno di cose, avete bisogno di musica, della TV, di film. Avete bisogno di cose per divertirti, quindi ho intenzione di far uscire un po 'di musica. Non so come sarà il programma ma inizieremo a mettere le cose fuori. Stiamo mixando un sacco di cose sul disco. Fortunatamente, ho già scritto e registrato la maggior parte dei pezzi"

In apertura post, potete vedere il lyric video, a seguire testo e traduzione della canzone.

John Legend, Actions, Lyrics

[Intro1]

Hey, yeah

La-da-da, da-da

La-da-da, da-da, la-da

[Verse 1]

La-da-da-da-da, here I go again

With another love song that I wasted

Just another love run out of patience

She don't want it, she don't need it

Every other word coming from my pen

She throw back in my face, saying, "Where you've been?"

I sound so poetic but it feels like I let it slip away, slip away

[Pre-Chorus2]

I wanna show my love is strong

Make her feel it when I'm home

No faking, no mistaking

She can feel me when I'm gone

[Chorus3]

Actions speak louder than, speak louder than, speak louder than love songs

The melodies they carry on

Actions speak louder than, speak louder than, speak louder than love songs

I've been doing it all wrong

[Verse 2]

La-da-da-da-da, here we go again

Just a couple of friends with some benefits

She gave me all of her love then I waste it

I wrote a new song, then erased it

Oh, every other thing that I've said before

Said you don't wanna hear about it anymore

I feel so creative but it feels like there's nothing left to say, to make you stay

[Pre-Chorus2]

I wanna show my love is strong

Make her feel it when I'm home

No faking, no mistaking

She can feel it when I'm gone

[Chorus3]

Actions speak louder than, speak louder than, speak louder than love songs

The melodies they carry on

Actions speak louder than, speak louder than, speak louder than love songs

I've been doing it all wrong

[Bridge6]

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da away (La-da-da-da-da)

La-da-da-da-da, la-da-da, all day

She don't wanna hear, don't wanna hear a word I say, a word I say

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da away (La-da-da-da-da)

La-da-da-da-da, la-da-da, all day

She don't wanna hear, don't wanna hear a word I say, a word I say

[Chorus3]

Actions speak louder than love songs, speak louder than love songs

The melodies they carry on

Actions speak louder than love, woah, speak louder than love songs

I've been doing it all wrong

John Legend, Actions, Traduzione

La-da-da-da-da, eccomi di nuovo qui

Con un'altra canzone d'amore che ho sprecato

Solo un altro amore a corto di pazienza

Lei non lo vuole, non ne ha bisogno

Ogni altra parola che viene dalla mia penna

Mi getta in faccia dicendo: "Dove sei stato?"

Sembro così poetico ma mi sembra che sia lasciato scivolare via, scivolare via

Voglio mostrare che il mio amore è forte

Farglielo sentire quando sono a casa

Nessuna finta, nessun errore

Può sentirmi quando me me sono andato

Le azioni parlano più forte di, parlano più forte di, parlano più forte delle canzoni d'amore

Le melodie. quelle continuano

Le azioni parlano più forte di, parlano più forte di, parlano più forte delle canzoni d'amore

Ho sbagliato tutto

La-da-da-da-da, eccoci di nuovo qui

Solo un paio di amici con alcuni benefici

Mi ha dato tutto il suo amore, poi io l'ho sprecato

Ho scritto una nuova canzone, poi l'ho cancellata

Oh, ogni altra cosa che ho detto prima

Ha detto che non vuoi più sentirne parlare

Mi sentivo così creativo ma sembra che non ci sia più niente da dire per farti rimanere

Voglio mostrare che il mio amore è forte

Farglielo sentire quando sono a casa

Nessuna finta, nessun errore

Può sentirmi quando me me sono andato

Le azioni parlano più forte di, parlano più forte di, parlano più forte delle canzoni d'amore

Le melodie. quelle continuano

Le azioni parlano più forte di, parlano più forte di, parlano più forte delle canzoni d'amore

Ho sbagliato tutto

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da (La-da-da-da-da)

La-da-da-da-da, la-da-da, tutto il giorno

Non vuole sentire, non vuole sentire una parola che dico, una parola che dico

La-da-da-da-da, la-da-da-da-da (La-da-da-da-da)

La-da-da-da-da, la-da-da, tutto il giorno

Non vuole sentire, non vuole sentire una parola che dico, una parola che dico

Le azioni parlano più forte di, parlano più forte di, parlano più forte delle canzoni d'amore

Le melodie. quelle continuano

Le azioni parlano più forte di, parlano più forte di, parlano più forte delle canzoni d'amore

Ho sbagliato tutto