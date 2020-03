Break Up Song, Little Mix: il nuovo singolo esce venerdì 27 marzo 2020

Di Alberto Graziola martedì 24 marzo 2020

Break Up Song, Little Mix: lyrics, significato canzone, testo e traduzione

Le Little Mix rilasceranno un nuovo singolo venerdì 27 marzo 2020, Break Up Song. Il pezzo, secondo quanto annunciato, avrà sfumature e sound anni'80. E' stato scritto da Jade Thirlwall e Leigh-Anne Pinnock insieme a Kamille, Frank Nobel e Linus Nordstrom. Il significato della canzone è incentrato sulla fine di una relazione e su come superarla.

Il nuovo singolo arriva dopo che la girlband è stata costretta ad abbandonare i piani per filmare un video musicale, per la seconda volta, a causa del coronavirus. Le riprese -poi annullate- dovevano essere effettuate in questi giorni.

"Il benessere delle ragazze è la massima priorità per tutti, quindi sono stati fermati i piani per girare un video questa settimana".

Anche Perrie non stava bene e, all'inizio del mese, ha dovuto saltare il concerto del gruppo a San Paolo.

"Perrie non è stata in grado di fare un concerto in Brasile all'inizio del mese perché non stava bene e nessuno voleva rischiare che qualcun altro stesse poi male"

Infine, il rumor: