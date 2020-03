Radiohead, Ed O'Brien sospetta di avere il Coronavirus

Di Alberto Graziola martedì 24 marzo 2020

Radiohead, Ed O'Brien: Coronavirus per il musicista della band?

Ed O'Brien, membro dei Radiohead, nelle scorse ore ha dichiarato di avere il sospetto di aver contratto il Coronavirus. Il musicista ha affermato, infatti, di avere il sintomo della perdita del gusto e dell'olfatto, anche se ha insistito sul fatto che non è stato testato e lo sta "superando".

In un'intervista rilasciata al sito Uproxx, ha raccontato:

"Beh, ho il virus ma lo sto superando. L'ho cercato su Google ieri sera e questo è un classico sintomo del coronavirus. "Quindi, okay, ce l'ho."

Attualmente si trova in quarantena nella sua casa nel Galles e ha insistito di non essere affatto "in pericolo".

“Per qualcuno come me, questa è solo una cattiva influenza. Non sono in alcun modo in pericolo. Fondamentalmente sono seduto fuori tutto il giorno fuori perché il tempo è magnifico. È il primo sole che abbiamo avuto questa primavera. Non è un brutto posto dove stare."

Via Twitter, ha rivelato ai suoi fan: