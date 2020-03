Dua Lipa, Future Nostalgia: uscita album anticipata al 27 marzo 2020

Di Alberto Graziola martedì 24 marzo 2020

Future Nostalgia, il nuovo album di Dua Lipa verrà pubblicato venerdì 27 marzo 2020, una settimana prima rispetto all'originaria data d'uscita del disco. Secondo i piani iniziali, infatti, la pubblicazione era prevista il 3 aprile 2020. Fra pochi giorni la cantante avrebbe rilasciato il terzo singolo inedito, "Break my heart". E, invece, proprio il 27 marzo la data scelta per il video ufficiale del pezzo e la pubblicazione dell'album.

Perché questa scelta? Il motivo è legato al leakaggio del disco nei giorni scorsi. Aspettare fino al 3 aprile sarebbe stata una mossa troppo rischiosa (e suicida) con due settimane intere di copie perdute nel download, in un periodo storico ancora più complicato per la difficoltà di ordinare e ricevere un disco. Ed ecco, quindi, l'annuncio, via social, da parte della cantante.