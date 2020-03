Coronavirus: Testament, Death Angel ed Exodus, come stanno i membri delle band

Di Alberto Graziola lunedì 23 marzo 2020

I membri dei Testament, band thrash-metal, e il loro equipaggio si sono rivelati positivi per COVID-19. Dopo essersi sentiti male, i membri del gruppo - che di recente sono tornati dal tour Bay Strikes Back in Europa all'inizio di questo mese - hanno deciso di sottoporsi al test per il coronavirus.

"A partire da ieri mattina, il [cantante solista] Chuck [Billy1] e [sua moglie] Tiffany Billy sono risultati positivi così come alcuni membri dell'equipaggio", ha detto la band in una dichiarazione di gruppo su Facebook. Il gruppo non ha specificato quali membri dell'equipaggio sono stati colpiti o quanti hanno contratto il virus.

"Stiamo facendo ciò che è giusto e ciò che è sicuro e ci siamo messi tutti in quarantena dal nostro ritorno a casa, prima che fossimo persino testati. Siamo ovviamente preoccupati per le nostre famiglie, i nostri amici, il nostro staff, i nostri compagni musicisti e i nostri fan. Abbiamo cercato di supportare i nostri compagni della Bay Area Bands che sono anche proattivi nei loro campi, che rimangono in quarantena e al sicuro, e parleranno delle loro situazioni individuali se e quando saranno pronti".

Nel frattempo, Il chitarrista degli Exodus Gary Holt, che suona anche negli Slayer, ha rivalato, via Instagram, che lui e sua moglie Lisa avevano "sofferto di tutti i sintomi di Corona, senza la birra". "[Siamo2] leggermente malati, oggi meglio dopo esserci svegliati ripetutamente inzuppati di sudore, ieri sera. Ci stiamo tenendo sotto controllo, con la mia metà migliore e, sfortunatamente, non sarò in grado di andare a fare visita ai miei nipotini fino a quando non sarò libero dai sintomi per sette giorni." Venerdì ha proseguito, dicendo che lui e sua moglie erano stati testati per il virus e avrebbero dovuto aspettare dai 7 ai 10 giorni per i risultati.

Nel frattempo, Will Carroll, il batterista dei Death Angel, è stato ricoverato in ospedale per una malattia sconosciuta. La sua fidanzata, Leeshawn Navarro, ha pubblicato sui social media: "Hai bisogno di ancora più vibrazioni positive, candele, preghiere, amore, tutto ciò che avete da dare e trasmettere a Will."

"Will è in terapia intensiva", ha scritto Holt. "[È] MOLTO peggio di qualsiasi cosa con cui ho avuto che fare. È molto malato Ci sono molti di noi che hanno sintomi e stanno aspettando i risultati dei test. Will ha bisogno di alcune vibrazioni positive da parte di tutti"

Via | RollingStone