Laura Pausini: diretta Instagram con Kakà, martedì 24 marzo alle ore 17

Di Fabio Morasca lunedì 23 marzo 2020

Laura Pausini sarà in diretta su Instagram insieme all'ex calciatore del Milan.

Laura Pausini sarà protagonista di una nuova diretta Instagram durante la giornata di domani, martedì 24 marzo 2020, a partire dalle ore 17.

Sul proprio profilo ufficiale Instagram (@laurapausiniofficial), la cantante di Solarolo ospiterà Kakà, l'ex calciatore brasiliano noto nel nostro paese per aver giocato, per sette stagioni, dal 2003 al 2009 e durante la stagione 2013-14, con la maglia del Milan, squadra di cui Laura Pausini è tifosa.

Oltre ad essere legati da un'amicizia profonda e da stima reciproca, Laura Pausini e Kakà sono entrambi ambasciatori del World Food Programme (WFP), l'agenzia delle Nazioni Unite, e la più grande organizzazione umanitaria al mondo, che si occupa di assistenza alimentare per oltre 100 milioni di persone in 78 paesi al mondo.

L’appuntamento sarà l'occasione per un confronto su come l'Italia e il Brasile stanno vivendo l'emergenza sanitaria riguardante la pandemia di COVID-19 in corso e, ovviamente, sarà anche l'occasione per chiacchierare un po' con i loro numerosissimi follower.

Lo scorso 17 marzo, Laura Pausini ha intrattenuto i propri fan, sempre su Instagram, in compagnia di Tiziano Ferro, sempre con lo scopo di sensibilizzare le persone a restare a casa in questo periodo di emergenza Coronavirus (recentemente, sempre tramite i social, la cantante si è scagliata duramente contro chi fatica a rispettare i divieti).

Durante la diretta Instagram con Ferro, i due cantanti hanno regalato ai fan anche un duetto improvvisato in Non me lo so spiegare, canzone che i due artisti hanno inciso nel 2006 e che è contenuta nell'album di cover di Laura Pausini intitolato Io Canto.