Adam Lambert: "Mi piacerebbe vedere un film biografico su George Michael"

Di Alberto Graziola domenica 22 marzo 2020

Adam Lambert sarebbe interessato anche a interpretare il cantante nel biopic

Adam Lambert è tornato con il suo quarto album solista, Velvet, e, parlando con il quotidiano britannico Metro, il cantante ha parlato anche dell'indimenticato e indimenticabile George Michael:

"Mi piacerebbe vedere un film biografico su George Michael. Penso che sarebbe molto interessante. Sarebbe bello, mi sembra che non sappiamo molto su di lui. Sai, per me, sarebbe fantastico esplorare, conoscere la vita di George."

Alla domanda se sarebbe interessato interpretare i panni del collega nel biopic, Adam Lambert ha ammesso il proprio interessa a fare parte del progetto:

"Ci proverei. Sì, segnatemi, prendete nota!"

Velvet è il titolo del nuovo disco di Adam Lambert, il quarto della sua carriera. Tredici le canzoni inediti presenti nell'album. A seguire potete leggere la tracklist:

Velvet – 2:58

Superpower – 3:10

Stranger You Are – 2:52

Loverboy – 3:20

Roses (con Nile Rodgers) – 3:49

Closer to You – 4:19

Overglow – 3:32

Comin in Hot – 2:48

On the Moon – 3:58

Love Don't – 3:40

Ready to Run – 3:09

New Eyes – 3:44

Feel Something – 2:58