Young & Alive, Bazzi: lyrics, testo, significato e video

Di Alberto Graziola domenica 22 marzo 2020

Young and Alive, Bazzi: lyrics, testo e significato della canzone, ecco di cosa parla

Bazzi, il giovane fenomeno della scena urban mondiale, che ha conquistato i vertici delle charts mondiali con le hit “Mine” e “Beautiful” (dischi d’oro in Italia), torna con il nuovo singolo "Young & Alive".

“Con ‘Young & Alive’ torno alle mie origini e al ragazzo che è in me. È interessante perché questa canzone è brillante, energica e piena di vita, ma non è ciò che sentivo quando l’ho composta. L’ho scritta in un momento buio… ho cercato di scavare in me stesso e di tornare allo stato di purezza che abbiamo solo da bambini ed è lì che ho trovato la magia. ‘Young & Alive’ sono io mentre certo di catturare quelle sensazioni per donarle alle altre persone. Spero che tutti vi divertirete ascoltandolo”.

In apertura post potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione della canzone:

Bazzi, Young & Alive, Lyrics

[Chorus1]

Ridin' my bike like I'm too young to drive

Careless and free like it's 2005

Had to chill the fuck out, take a trip outside

To have fun with my friends like I'm young and alive

[Verse 1]

So can I get your AOL? Hit your line like "LOL" (L)

This feel like our high school days

Runnin' 'round at football games (Games)

We ain't gotta fuck or nothing

We could hold hands or somethin' (Yeah)

Now I'm gonna miss you, oh, well

H.A.G.S., hope your summer goes well

[Pre-Chorus2]

But when the night gets late and we're too fucked up

Please don't tell your mom, don't wanna mess this up

'Cause girl, I think you're fresh, and I like those kicks

You been on my mind, runnin' circles 'round it, so

[Chorus1]

Ridin' my bike like I'm too young to drive

Careless and free like it's 2005

Had to chill the fuck out, take a trip outside

To have fun with my friends like I'm young and alive

[Verse 2]

She my sidekick, so she hear my side kick

She a vibe, so I gotta top five it

I peeped your new layout

If we was a movie, I wonder how it'd play out (Oh)

There's no way that I could lose, lose

When I was runnin' 'round with you, you

Bonfire smell in your hair, hair

Friday night lights, Friday night air

[Pre-Chorus2]

It's way too late and we're really fucked up

Please don't tell your mom, don't wanna mess this up

'Cause girl, I think you're fresh, and I like those kicks

You been on my mind, runnin' circles 'round it, so (Yeah)

[Chorus1]

Ridin' my bike like I'm too young to drive

Careless and free like it's 2005

Had to chill the fuck out, take a trip outside

To have fun with my friends like I'm young and alive

[Outro6]

Oh, oh, like I'm young and alive

Oh, oh, like I'm young and alive

Oh, oh, like I'm young and alive

Oh, oh, like I'm young and alive

Bazzi, Young & Alive, Traduzione

In sella alla mia bici come se fossi troppo giovane per guidare

Trascurato e libero come se fosse il 2005

Ho dovuto rilassarmi, fare un viaggio fuori

Divertirmi con i miei amici come se fossi giovane e vivo

Quindi posso ottenere il tuo AOL? come "LOL" (L)

Sembrano i nostri giorni di liceo

Correndo intorno ai giochi di football (Giochi)

Non dobbiamo scopare o niente

Potremmo tenerci per mano o qualcosa del genere (Sì)

Ora mi mancherai, oh, bene

H.A.G.S., spero che la tua estate vada bene

Ma quando la notte arriva tardi e siamo troppo incasinati

Per favore, non dirlo a tua madre, non voglio rovinare tutto

Perché ragazza, penso che tu sia qualcosa di fresco, e mi piacciono quei calci

Sei stata nella mia mente, correndo intorno a cerchi, quindi

In sella alla mia bici come se fossi troppo giovane per guidare

Trascurato e libero come se fosse il 2005

Ho dovuto rilassarmi, fare un viaggio fuori

Divertirmi con i miei amici come se fossi giovane e vivo

Lei è la mia spalla, quindi sente il mio calcio laterale

È una vibrazione, quindi devo essere tra i primi cinque

Ho sbirciato il tuo nuovo layout

Se fossimo un film, mi chiedo come sarebbe finito (Oh)

Non c'è modo che io possa perdere, perdere

Quando stavo correndo in giro con te, tu

Odore di falò tra i capelli, i capelli

Luci del venerdì sera, aria del venerdì sera

È troppo tardi e siamo davvero incasinati

Per favore, non dirlo a tua madre, non voglio rovinare tutto

Perché ragazza, penso che tu sia fresco, e mi piacciono quei calci

Sei stato nella mia mente, girandoci intorno, quindi (Sì)

In sella alla mia bici come se fossi troppo giovane per guidare

Trascurato e libero come se fosse il 2005

Ho dovuto rilassarmi, fare un viaggio fuori

Divertirmi con i miei amici come se fossi giovane e vivo

Oh, oh, come se fossi giovane e vivo

Oh, oh, come se fossi giovane e vivo

Oh, oh, come se fossi giovane e vivo

Oh, oh, come se fossi giovane e vivo