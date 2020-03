In quel posto dentro di me: Ultimo si racconta su YouTube

Di OdelloGod domenica 22 marzo 2020

Dal 19 marzo 2020 sul canale YouTube di Ultimo, il cantante racconta la sua vita e il suo amore per la musica.

Ultimo si racconta: sul proprio canale YouTube da qualche giorno il cantante romano ha pubblicato il primo di una serie di episodi dedicati alla sua vita, alle sue opere e alle sue emozioni.

Il progetto, intitolato In quel posto dentro me, girato con sullo sfondo un camino acceso, è una conversazione intima e a cuore aperto con il suo maestro d'infanzia su amore, musica, speranza e suggestioni.

Nel primo episodio Ultimo dialoga e racconta momenti di vita attraverso un percorso che parte dall'interiorità e dall'arte e continua alla scoperta delle ispirazioni che fanno da sfondo alle sue canzoni per arrivare a toccare temi di attualità.

Nicolò Moriconi spiega:



Sono contento di poter anche parlare, perché alla fine mi sono sempre esposto tramite le canzoni. Invece penso che il dialogo sia anche una forma per andare a rimarcare tutti quei punti che tante volte nelle canzoni sfuggono o che uno prende di struscio.

In ventisei minuti di conversazione Ultimo cita i suoi brani, come Farfalla bianca (che contiene il verso che dà il titolo al progetto), spiega il senso del ricordo ("Parlo delle cose con l'animo nostalgico"), quello del bimbo ("Il potere del bambino è che non sa cosa sta facendo, ma nel suo sapere sa molto di più, di quelli che pensano di sapere") e quello della scrittura delle canzoni: