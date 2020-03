Childish Gambino, 3.15.20 è il nuovo album

Di Fabio Morasca domenica 22 marzo 2020

Il quarto album di inediti di Childish Gambino.

A partire da oggi, domenica 22 marzo 2020, è disponibile il quarto album di inediti di Childish Gambino, il poliedrico artista premiato con il Golden Globe e con l'Emmy Award (attore, cantante, rapper, comico, sceneggiatore, produttore, regista e dj di cui il vero nome è Donald Glover), intitolato 3.15.20.

Il nuovo album di Childish Gambino è il primo pubblicato su etichetta Wolf+Rothstein/RCA Records ed è disponibile in due versioni: una versione suddivisa in tracce disponibile su tutte le piattaforme digitali e una versione sotto forma di traccia unica con tutti i brani mixati, disponibile sul sito donaldgloverpresents.com.

3.15.20 è un album composto da 12 canzoni dove non mancano importanti collaborazioni: nella traccia intitolata Time, infatti, è presente Ariana Grande; nella traccia intitolata 12.38, invece, appaiono 21 Savage, Ink e Khadja Bonet; le tracce intitolate 19.10, 32.22, 42.46 e 47.48 sono state realizzate con la collaborazione del produttore e compositore svedese Ludwig Göransson; la traccia 35.31 vede la collaborazione di Peaches Monroe mentre la traccia 47.48 vede la presenza di Legend Glover, figlio di Childish Gambino. Tutte le collaborazioni non sono presenti nei credits.

Per promuovere l'album, ai fan di Childish Gambino è stata data la possibilità di ascoltare il nuovo lavoro sempre sul sito donaldgloverpresents.com per un periodo di tempo limitato. L'album è stato caricato il 15 marzo scorso per una durata di 12 ore.

Nell'album, è presente anche il singolo Feels Like Summer, pubblicato nel luglio 2018, ridenominato 42.26 (decima traccia del disco).

Di seguito, potete trovare la tracklist di 3.15.20.

Childish Gambino - 3.15.20: la tracklist

1. 0.00

2. Algorhythm

3. Time

4. 12.38

5. 19.10

6. 24.19

7. 32.22

8. 35.31

9. 39.28

10. 42.26

11. 47.48

12. 53.49