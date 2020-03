Morgan e Bugo, nuovo scontro sui social: ecco cosa è successo

Dopo il chiacchieratissimo scontro sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2020, Bugo e Morgan non sembrano essere riusciti a trovare la pace. A distanza di poco più di un mese (che sembra molto di più...) i due sono tornati a punzecchiarsi sui social. Una frase di Bugo (forse riferita al collega...?) è stata screenshottata ed è diventata fonte di risposta da parte di Morgan.

Ecco, via Facebook, il botta e risposta dei due cantanti.

Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo.

Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te?

Qui l'unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe ancora nessuno. Ma... le brutte intenzioni la maleducazione... quelle si che pagano...