Amici serale 2020: quarta puntata in diretta il 20 marzo, anticipazioni, chi sarà eliminato?

Di Alberto Graziola venerdì 20 marzo 2020

Amici 19 torna questa sera, in diretta su Canale 5, con la quarta puntata del serale.

A condurre, come sempre, Maria De Filippi. Anche questa sera, a seguito delle disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ci sarà il pubblico in studio a seguire il programma proprio a causa della -purtroppo- ben nota emergenza Coronavirus. Inoltre, non è prevista la presenza di alcun ospite impegnato nei duetti con gli allievi del talent show.

I concorrenti che gareggeranno tutti contro tutti, sono i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv e i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii.

I giurati saranno Gabry Ponte, Vanessa Incontrada mentre non ci sarà Loredana Bertè, attualmente a Milano (e il programma p in diretta da Roma)

Il serale di Amici 19 va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 21:25. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.