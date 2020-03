Liberato, ‘O core nun tene padrone è il nuovo singolo tratto dalla colonna sonora del film Ultras (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca venerdì 20 marzo 2020

Il nuovo singolo di Liberato, tratto dalla colonna sonora del film Ultras.

‘O core nun tene padrone è il nuovo singolo di Liberato, l'artista napoletano dall'identità ignota che, nel 2019, ha pubblicato l'album d'esordio omonimo, piazzandosi direttamente nella top 5 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

‘O core nun tene padrone è una canzone che fa parte della colonna sonora del film Ultras, disponibile da oggi, venerdì 20 marzo 2020, su Netflix. Ultras è una pellicola diretta da Francesco Lettieri, regista di tutti i videoclip di Liberato.

Per questo singolo, Liberato ha nuovamente collaborato con Robert Del Naja, meglio conosciuto come 3D, uno dei membri fondatori dei Massive Attack. Liberato e 3D avevano già lavorato insieme per il singolo We come from Napoli, uscito lo scorso febbraio. Anche questo singolo fa parte della colonna sonora del film Ultras.

Di seguito, trovate il testo di ‘O core nun tene padrone; cliccando sulla foto in alto, invece, potete ascoltare la canzone.

Liberato - ‘O core nun tene padrone: il testo

'O core nun tene padrone

Cujet nun se fira 'e sta

Ce stann' già tropp' parol'

Nennè, nuje stamm ancor ccà

Tenimm na sola passion'

Je t'aime Napoli ma don't cry

Ce stann già tropp' parole

Coerenza e mentalità.

E quann sent 'sta musica azzurra me pare poesj

Abbracciata cu’ mme

Abbracciata cu’ mme

E quann veco sta maglia sudata me par' magia

Abbracciata cu’ mme

Mo' cantate cu’ mme.

A difendere te

A difendere te.

'O core nun tene padrone

Cujet nun se fira 'e sta

Ce stann già tropp' parol'

Nennè, nuje stamm ancor ccà.

E quann sent sta musica azzurra me pare poesj

Abbracciata cu’ mme

Abbracciata cu’ mme

E quann veco sta maglia surata me pare magia

Abbracciata cu’ mme

Mo' cantate cu’ mme.

A difendere te

A difendere te

A difendere te

'O core nun tene padrone

A difendere te

A difendere te.