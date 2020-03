The Weeknd, After Hours è il nuovo album

Di Fabio Morasca venerdì 20 marzo 2020

Il quarto album di inediti di The Weeknd.

A partire da oggi, venerdì 20 marzo 2020, è disponibile il quarto album di inediti di The Weeknd che si intitola After Hours.

L'album arriva a circa tre anni e mezzo da distanza dall'ultimo album di inediti di The Weekend, Starboy, rilasciato nel dicembre 2016. Nel 2018, The Weeknd ha anche pubblicato l'EP My Dear Melancholy, contenente il singolo Call Out My Name.

After Hours è stato lanciato dal singolo promozionale omonimo, After Hours, uscito lo scorso 19 febbraio, e da altri due singoli, usciti nel 2019, Heartless e la hit Blinding Lights, singolo certificato Disco di Platino in Italia e in vetta alla classifica dei brani più trasmessi su EarOne per due settimane consecutive. Il prossimo 24 marzo verrà pubblicato il nuovo singolo di The Weeknd intitolato In Your Eyes.

After Hours è il primo album di The Weeknd dove non figurano collaborazioni con altri artisti.

A partire da giugno, The Weeknd presenterà il nuovo album dal vivo in Canada e negli Stati Uniti. Da ottobre, invece, l'artista canadese sarà impegnato in un tour europeo che, però, non toccherà l'Italia. The Weeknd si esibirà nel Regno Unito (quattro volte a Londra e poi a Newcastle, Birmingham, Glasgow e Manchester), in Belgio (ad Anversa), nei Paesi Bassi (ad Amsterdam), in Germania (a Berlino, Monaco di Baviera, Amburgo e Colonia), in Repubblica Ceca (a Praga), in Danimarca (a Copenhagen), in Svezia (a Stoccolma) e in Francia (tre volte a Parigi).

Di seguito, trovate la tracklist di After Hours.

The Weeknd - After Hours: la tracklist

1. Alone Again

2. Too Late

3. Hardest To Love

4. Scared To Live

5. Snowchild

6. Escape From L.A.

7. Heartless

8. Faith

9. Blinding Lights

10. In Your Eyes

11. Save Your Tears

12. Repeat After Me (Interlude)

13. After Hours

14. Until I Bleed Out