Gaia, Chega: testo, significato e video della canzone (Amici 2020)

Di Alberto Graziola giovedì 19 marzo 2020

Amici 2020, Gaia, Chega: significato canzone, testo

Chega è una canzone di Gaia Gozzi, cantante di Amici 19:

Ha 22 anni, è di Viadana (MN) ma vive a Milano. Il papà è italiano e la mamma è brasiliana. Si definisce abbastanza semplice ma quando vuole qualcosa fa di tutto per ottenerla. È amante della vita e non vuole preoccuparsi di quello che è giusto o sbagliato ma fare quello che sente.

Chega è contenuto nell'album d'esordio della giovane artista, Genesi. Questa, a seguire la tracklist del disco:

Gaia, Chega, Testo

1)Chega

2)Densa

3)What I say

4)Mi ricordo un po’ di me

5)Coco Chanel

6)Fucsia

7)Stanza 309

Chega, in portoghese, significa "Arriva". Qui sotto il testo della canzone:

Bendita dor

me deixe em paz

bendita dor

me deixe em paz

e se ele some quando eu tô na cama

melhor dexar de vez

pra mim não é que tanto faz

pra mim não é que tanto faz

pra mim não vale ir embora já chegou a hora de me tornar feliz

Ela joga nas estradas

só mentira pra não ter demora

sem demora

Chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

É brilhantina, corpo a corpo na balada

ela não vibra sem um som que não rola na dança

deixe essa menina solta

É cor de rosa, sorriso e samba, que quando solta seus olhares

namoradeira e quando corre pé descalça deixe essa menina solta

Ela joga nas estradas

só mentira pra não ter

Chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

Sem expectativa

saturação da vida

sem expectativa

saturação da vida

sem expectativa

saturação da vida

sem expectativa

saturação da vida

Chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz

chega

chega nas estradas

e não vale nada

ter dinheiro pra viver tão só

sem amor e paz