Festival di Glastonbury 2020 cancellato

Dopo l'Eurovision Song Contest 2020, durante la giornata di oggi, è giunta l'ufficialità anche per quanto riguarda la cancellazione dell'edizione 2020 del Festival di Glastonbury che quest'anno, avrebbe festeggiato il cinquantesimo anniversario.

Superfluo ricordare, ovviamente, che l'evento è stato cancellato a causa dell'emergenza sanitaria riguardante il Coronavirus.

Questo è il post condiviso sulle pagine ufficiali del Festival di Glastonbury sui vari social:

Siamo così dispiaciuti di annunciarlo ma Glastonbury 2020 dovrà essere cancellato e questo sarà un anno "a maggese" forzato per il Festival. Chiaramente, questa non era una decisione che speravamo di prendere per il 50° anniversario dell'evento ma a seguito delle nuove misure del governo annunciate questa settimana - e in tempi di tale incertezza senza precedenti - questa è, ora, la nostra unica opzione possibile. Speriamo vivamente che la situazione nel Regno Unito possa migliorare enormemente entro la fine di giugno. Ma anche se succederà, non saremo in grado di trascorrere i prossimi tre mesi con migliaia di membri della squadra che ci aiutano con l'enorme lavoro di costruzione delle infrastrutture e delle attrazioni necessarie per accogliere più di 200.000 persone. Vorremmo inviare scuse sincere alle 135.000 persone che hanno già versato un deposito per il biglietto.

Nel post, vengono sottolineati i danni economici causati dalla cancellazione forzata dell'evento:

La cancellazione del Festival di quest'anno sarà, senza dubbio, un duro colpo per la nostra incredibile squadra e per i volontari che lavorano così duramente per far sì che questo evento avvenga. In seguito a questa cancellazione ci saranno inevitabilmente gravi implicazioni finanziarie, non solo per noi, ma anche per i partner di beneficenza del Festival, i fornitori, i commercianti, i proprietari terrieri locali e la nostra comunità.

Non vedevamo l'ora di darvi il benvenuto per il nostro 50° anniversario con una line-up piena di artisti fantastici che eravamo incredibilmente orgogliosi di aver scritturato. Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto il prossimo anno e fino ad allora, inviamo il nostro amore e supporto a tutti voi.