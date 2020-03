Andrà tutto bene, Elisa e Tommaso Paradiso scrivono una canzone in diretta su Instagram (video)

Di Alberto Graziola mercoledì 18 marzo 2020

Elisa e Tommaso Paradiso, Andrà tutto bene: su Instagram nasce la canzone in duetto

Andrà tutto bene è la frase simbolo di questo difficile periodo storico per l'Italia, colpita duramente (insieme a Europa e Stati Uniti) dall'emergenza Coronavirus. E' un mantra positivo che ha preso vita inizialmente con post-it colorati sparsi per le città e che ha colorato diversi striscioni ai balconi del nostro Paese.

E proprio "Andrà tutto bene" è il titolo della canzone inedita che Elisa e Tommaso Paradiso stanno scrivendo, insieme, su Instagram, aiutati e seguiti dai rispettivi followers.

Anche ieri sera, 17 marzo 2020, i due artisti si sono dati appuntamento sui social per lavorare al pezzo, confrontandosi sulle parole da inserire, sulla metrica migliore per dare vita al brano e dandosi, poi, appuntamento, alla successiva fase per la lavorazione della canzone. Una volta terminata, ovviamente, il ricavato sarà devoluto in beneficenza per sostenere l'emergenza sanitaria che sta dilaniando il nostro Paese.

Qui sotto il video della seconda diretta Instagram, pubblicata e condivisa dalla stessa Elisa: