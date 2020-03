Non me lo so spiegare, Laura Pausini e Tiziano Ferro su Instagram (video)

Di Alberto Graziola martedì 17 marzo 2020

Laura Pausini e Tiziano Ferro, duetto su Instagram con "Non me lo so spiegare" (video)

Laura Pausini e Tiziano Ferro hanno intrattenuto i fan su Instagram, oggi pomeriggio, dalle 17 circa. I due, dopo aver parlato dell'emergenza Coronavirus e di come comportarsi nel migliore dei modi (restando, semplicemente a casa), hanno regalato ai fan un improvvisato e riuscito duetto sotto le note del brano "Non me lo so spiegare".

Potete recuperare il video qui sotto, sul profilo ufficiale del cantante:

A seguire, invece, il duetto con il pezzo già registrato ufficialmente il 23 marzo 2007:

Laura Pausini e Tiziano Ferro, Non me lo spiegare, testo

Un po' mi manca l'aria che tirava

O semplicemente la tua bianca schiena

Na na na na na na na na

E quell'orologio non girava

Stava fermo sempre da mattina a sera

Come me lui ti fissava

Io non piango mai per te

Non farò niente di simile, no mai

No, no, no, no, no, no, no, no

Sì, lo ammetto, un po' ti penso

Ma mi scanso

Non mi tocchi più

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare

E credere di stare bene quando è inverno e te

Togli le tue mani calde

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande

Mi ricordi che rivivo in tante cose

Na na na na na na na na

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale

Che anche se non valgo niente perlomeno a te

Ti permetto di sognare

E se hai voglia, di lasciarti camminare

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare

Ma vuoi dirmi come questo può finire?

Non me lo so spiegare

Io non me lo so spiegare

La notte fonda e la luna piena

Ci offrivano da dono solo l'atmosfera

Ma l'amavo e l'amo ancora

Ogni dettaglio è aria che mi manca

E se sto così, sarà la primavera

Ma non regge più la scusa, no no

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare

E credere di stare bene quando è inverno e te

Togli le tue mani calde

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande

Mi ricordi che rivivo in tante cose

Na na na na na na na na

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale

Che anche se non valgo niente perlomeno a te

Ti permetto di sognare

Solo che pensavo a quanto è inutile farneticare

E credere di stare bene quando è inverno e te

Togli le tue mani calde

Non mi abbracci e mi ripeti che son grande

Mi ricordi che rivivo in tante cose

Na na na na na na na na

Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale

Che anche se non valgo niente perlomeno a te

Ti permetto di sognare

E se hai voglia, di lasciarti camminare

Scusa, sai, non ti vorrei mai disturbare

Ma vuoi dirmi come questo può finire?

Ma vuoi dirmi come questo può finire?

Ma vuoi dirmi come questo può finire?

Può finire