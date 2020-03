Amici 19: Gaia, il testo e l’audio dell’inedito Coco Chanel

Di Fabio Morasca martedì 17 marzo 2020

Il testo e l'audio dell'inedito di Gaia, concorrente di Amici 19.

Coco Chanel è uno degli inediti presentati da Gaia nel corso del serale della diciannovesima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi, in onda ogni venerdì sera su Canale 5.

L'inedito della cantautrice italo-brasiliana sarà contenuto nel suo album d'esordio intitolato Genesi che conterrà 7 canzoni e che sarà pubblicato, almeno per ora, soltanto negli store digitali e sulle piattaforme streaming, a partire dal prossimo 20 marzo.

Durante la settimana che anticipa il quarto serale di Amici 19, l'inedito Coco Chanel è in sfida con l'inedito di Giulia Molino intitolato Le Domeniche di Maggio.

Di seguito trovate il testo di Coco Chanel; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Gaia - Coco Chanel: il testo

Sono indecisa tra me e te

tra il muay thai e il karatè

se rubarti nei musei

a cena con i tuoi

la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

sapore maravilha ah

cola rimmel dalle ciglia ah

poi mi parli un po’ di

coco chanel

coco chanel

coco chanel.

Forse è meglio se ci perdiamo di vista

ti chiedo scusa, tra noi è stata una svista

a cadere su questo divano siamo i primi in pista

fammi vedere San Paolo

fammi vedere se poi ci perdiamo

giuro che poi litighiamo

giuro che poi lì ti amo

eppure aggiungo il guaranà

a questo gin con l’acqua tonica

sarei da sola adesso se non ti dicessi, se non ti dicessi.

Sono indecisa tra me e te

tra il muay thai e il karatè

se rubarti nei musei

a cena con i tuoi

la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

sapore maravilha ah

cola rimmel dalle ciglia ah

poi mi parli un po’ di

coco chanel

coco chanel

coco chanel.

Guardo il soffitto c'è una bella vista

ti parlo di Dio di noi a Bahia esplode la testa.

L'anima pesa 4 pence

la nostra anima ha no chance

e forse ora ci trovo un senso

ora che siamo io e te.

Sono indecisa tra me e te

tra il muay thai e il karatè

se rubarti nei musei

a cena con i tuoi

la cosa strana è che se faccio queste cose tu ci sei

sapore maravilha ah

cola rimmel dalle ciglia ah

poi mi parli un po’ di

coco chanel

coco chanel.