Sarebbe questo il mondo, il nuovo singolo di Zucchero (Testo e Audio)

Di Fabio Morasca martedì 17 marzo 2020

Il testo e il video del nuovo singolo di Zucchero.

Dal prossimo 20 marzo, entrerà in rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Zucchero intitolato Sarebbe questo il mondo, terzo estratto dal suo ultimo album di inediti, D.O.C., dopo Freedom e Spirito nel buio.

Stando alle dichiarazioni di Zucchero, il suo nuovo singolo si adatta molto alla particolare situazione che stiamo vivendo a causa dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus: "'Sarebbe questo il mondo' è una piccola rapsodia, un brano scritto di getto, spontaneamente, sulla scia dei mie ricordi d’infanzia, di mio padre, del mondo sognante e ricco di semplicità in cui sono cresciuto. Un invito a guarire questo mondo un po' ammalato, a ritrovare la sua genuinità, fermare l’omologazione e riscoprire i rapporti umani in tutta la loro bellezza, semplicità e verità. Speriamo che il sacrificio che stiamo facendo tutti in questo momento, ognuno nelle proprie case, ci conceda il tempo per fermarci un attimo dalla corsa incessante contro il tempo e ci faccia comprendere davvero quanto sia importante riscoprire il valore delle piccole cose, la vera sostanza dell’essere umano".

Di seguito, trovate il testo di Sarebbe questo il mondo; cliccando sulla foto in alto, potete ascoltare la canzone.

Zucchero - Sarebbe questo il mondo: il testo

Alloggia nei ricordi

Qualcosa che non so

Babbo, adesso è tardi

Stasera canterò.

Sarebbe questo il mondo

Che sognavo da bambino

Quel giallo d'oro immenso

Del mattino.

Take me to the crowd

Il resto conta niente

Portami da lei

In mezzo alla mia gente.

Take me to the crowd

Quanta vita mia

Portami da lei

Su questa ferrovia del mondo.

Alloggia nella testa

Dei pazzi e dei balordi

Una lucida follia

Lo sguardo dei codardi.

Non era questo il mondo

Che sognavo da bambino

Dicevi sono gelso

E tu sei gelsomino.

Take me to the crowd

Il resto conta niente

Portami da lei

In mezzo alla mia gente.

Take me to the crowd

Vita che vai via

Portami da lei

Su questa ferrovia del mondo.

I lost my way

Sometime, my Lord

I lost my way

Sometime.