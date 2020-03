Coronavirus, Ariana Grande, Taylor Swift e Billie Eilish: appello ai fan

Di Alberto Graziola martedì 17 marzo 2020

Ariana Grande, Taylor Swift e Billie Eilish, appello ai fan su Instagram

Ariana Grande, Taylor Swift e Billie Eilish sono solo alcune delle star che, recentemente, via social network, hanno voluto sensibilizzare i fan e i followers a seguire importanti direttive contro l'emergenza Coronavirus. Le cantant, infatti, hanno apertamente invitato il loro pubblico a tutelare la loro salute e quella dei propri cari.

La Eilish ha dato il via ad una Story su Instagram di cinque minuti ai suoi 57 milioni di follower, dicendo:

“Ho visto molti giovani in giro per il mondo, ovunque, andare al club o andare in spiaggia o semplicemente uscire e uscire ed è davvero irresponsabile.Per favore, prendetevi la responsabilità della vostra perseveranza"

La Swift ha parlato con i suoi 128,2 milioni di followers, su Instragram, per dire loro:

"Vi amo così tanto ragazzi e devo esprimere la mia preoccupazione che le cose non siano prese abbastanza seriamente in questo momento ... Sto vedendo un sacco di incontri e feste ancora in divenire. Questo è il momento di cancellare i piani. Non date per scontato che, poiché non vi sentite male, che non stiate probabilmente trasmettendo qualcosa a qualcuno anziano o qualcuno che sia vulnerabile"

Infine, ecco le parole di Ariana Grande:

"Continuo a sentire una sorprendente quantità di dichiarazioni da parte di alcune persone che dicono" Questo non è un grosso problema "... E' incredibilmente egoista e pericoloso prendere questa situazione alla leggera. "Staremo bene perché siamo giovani". Questo sta mettendo in pericolo le persone che non sono giovani e/o in buona salute. Appari stupido ed egoista e devi preoccuparti di più degli altri. Come in questo momento"

Via | TheGuardian