Priestess, Rendez-Vous è il nuovo EP

Di Fabio Morasca martedì 17 marzo 2020

Il nuovo EP di Priestess.

Rendez-Vous è il nuovo EP di Priestess, la cantante e rapper pugliese di 24 anni che, l'anno scorso, ha pubblicato il suo primo album ufficiale intitolato Brava.

Rendez-Vous è un EP composto da sei tracce, cinque canzoni inedite e un remix, che vedono la partecipazione di ospiti come Gemitaiz, Elodie e Myss Keta.

Priestess e Gemitaiz, in passato, hanno collaborato per molti brani: Alaska, Giuro che, Un'altra notte e Verde. Con Myss Keta ed Elodie, invece, Priestess ha lavorato per il singolo di Myss Keta, Le Ragazze di Porta Venezia Remix, e per la nuova versione del singolo intitolata Le Ragazze di Porta Venezia - The Manifesto.

I brani contenuti nell'EP Rendez-Vous sono stati prodotti da Kang Brulèe, Ombra, Polezsky e PK.

Tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, Priestess ha svelato che le nuove canzoni sono state scritte negli ultimi 4 anni:

Rendez-Vous è una raccolta d'inediti scritti tra il 2016 e il 2020 ai quali sono profondamente legata. Parlano di relazioni nelle loro più variopinte sfaccettature, come fossero film di uno stesso regista.

Brigitte, invece, è stato uno dei singoli che ha anticipato la pubblicazione dell'album Brava. La nuova versione del singolo, come già anticipato, vede la partecipazione di Myss Keta.

Dopo la pubblicazione, Priestess ha aggiunto queste dichiarazioni:

Sono davvero felice per l’uscita di questo EP. Rendez-Vous per me significa tanto e vedere finalmente questi brani fuori ovunque è una soddisfazione enorme. Voglio ringraziare chi ha creduto in me fin dal principio: Ombra, Kang Brulèe, Polezsky e PK. Ringrazio la mia dj e sorella Arienne per essermi stata accanto dappertutto, per avermi aiutata a superare le mie paure e le mie ansie. Voglio ringraziare Gemitaiz, Myss Keta ed Elodie per aver reso queste canzoni ancora più belle. Voglio ringraziare voi per il calore che mi date ogni giorno, non è mai abbastanza.

Di seguito, trovate la tracklist di Rendez-Vous EP.

Priestess - Rendez-Vous EP: la tracklist

1. Solo gli amanti sopravvivono all'amore

2. Lontana da te feat. Elodie

3. Persi

4. Lupin

5. Rendez-Vous feat. Gemitaiz

6. Brigitte RMX feat. Myss Keta