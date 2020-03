Lil Uzi Vert, Eternal Atake è il nuovo album

Di Fabio Morasca martedì 17 marzo 2020

Il secondo album di Lil Uzi Vert ha esordito al nono posto della classifica Fimi.

Il secondo album del rapper statunitense, Lil Uzi Vert, intitolato Eternal Atake, ha esordito nella top ten della classifica Fimi degli album più venduti nel nostro paese, precisamente alla posizione numero 9.

Trainato dal singolo di lancio That way, annunciato nel 2018 e pubblicato a sorpresa lo scorso 6 marzo, Eternale Atake ha esordito al primo posto, invece, per quanto riguarda la classifica Billboard degli album più venduti negli Stati Uniti. Nel primo giorno di pubblicazione, l'album, sempre negli Stati Uniti, ha occupato 17 posizioni della Top 20 di Spotify, raggiungendo quota 400 milioni di streaming nel giro di una settimana.

Lil Uzi Vert ha pubblicato anche la versione Deluxe del suo nuovo album che include la seconda parte del progetto, intitolata Lil Uzi Vert vs. the World 2. Questa seconda parte vede la presenza di molti ospiti come Chief Keef, 21 Savage, Future, Young Thug, Gunna, Lil Durk, Young Nudy, Young Thug e NAV.

Con il suo album di debutto, pubblicato nel 2017, Luv Is Rage 2, Lil Uzi Vert ha venduto 2 milioni di copie solamente negli States. Il rapper ha all’attivo anche due nomination ai Grammy Awards.

Di seguito, trovate la tracklist di Eternal Atake e della versione Deluxe.

Lil Uzi Vert - Eternal Atake: la tracklist

1. Baby Pluto

2. Lo Mein

3. Silly Watch

4. Pop

5. You Better Move

6. Homecoming

7. I'm Sorry

8. Celebration Station

9. Bigger Than Life

10. Chrome Hearts Tags

11. Bust Me

12. Prices

13. Urgency (featuring Syd)

14. Venetia

15. Secure the Bag

16. P2

17. Futsal Shuffle 2020 (bonus track)

18. That Way (bonus track)

Deluxe – Lil Uzi Vert vs. the World 2

19. Myron

20. Lotus

21. Bean (Kobe) (featuring Chief Keef)

22. Yesssirskii (con 21 Savage)

23. Wassup (featuring Future)

24. Strawberry Peels (featuring Young Thug, Gunna)

25. I Can Show You

26. Moon Relate

27. Come This Way

28. Trap This Way (This Way)

29. No Auto (featuring Lil Durk)

30. Money Spread (featuring Young Nudy)

31. Got the Guap (featuring Young Thug)

32. Leaders (featuring Nav)