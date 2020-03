Lady Gaga in auto quarantena per emergenza Coronavirus

Lady Gaga, via social, ha rivelato di essersi messa in auto quarantena, a seguito dell'emergenza Coronavirus, allarme elevato anche negli Stati Uniti:

Allora, ho parlato con alcuni medici e scienziati. Non è la cosa più semplice per tutti in questo momento, ma la cosa più gentile/salutare che possiamo fare è l'auto-quarantena e non uscire con persone di età superiore ai 65 anni e in grandi gruppi. Vorrei poter vedere i miei genitori e le mie nonne in questo momento, ma è molto più sicuro non farlo, così non li ammalo nel caso lo fossi. Sono chiusa a casa con i miei cani. Ti amo mondo, ce la faremo tutti. Fidati di me, ho parlato con Dio, ha detto che staremo bene.