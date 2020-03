I'm alive, Norah Jones rilascia il nuovo singolo dall'album "Pick Me Up Off The Floor"

Di Alberto Graziola lunedì 16 marzo 2020

"In ogni sessione che ho fatto, ci sono state canzoni extra che non ho pubblicato e che sono state raccolte negli ultimi due anni. Mi sono davvero innamorato di loro. Le canzoni sono rimaste bloccate nella mia testa e mi sono resa conto che avevano questo filo surreale che le attraversava"

Queste le parole di Norah Jones nell'annunciare il suo nuovo disco di inediti, Pick Me Up Off The Floor, in uscita l'8 maggio 2020.

Ad anticipare la pubblicazione dell'album, è stato rilasciato, in queste ore, il singolo "I'm alive", prodotto da Jeff Tweedy.

Potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale della canzone in apertura post. A seguire, invece, testo e traduzione del brano.

Norah Jones, I'm alive, Lyrics

Just sit and wait, don't move

Just hesitate

You can hope and pray

You can moan

Maybe things will change

You feel your soul

Get hollowed out

While the world implodes

You just live without

She walks, she runs

She fights

Almost as one, and finds her voice

She’ll march

She has no choice

She's crushed by thoughts

At night

A man who want her rights

And usually win

[Chorus1]

But she's alive

Oh, she’s alive

She's alive

Oh, she's alive

He screams, he shouts

The heads on the TV bow

They take the bait

They make running waves of hate

They break down walls

To free their sins

And then their hearts

Come caving in

Oh, and once, I think

I dance

And sometimes I drink

I sing my songs

I hope someone sings along

If I should break

My silent streak

Will knives come out

To cut my cheeks?

[Chorus1]

Oh I'm alive

Yes I'm alive

But I'm alive

Oh I'm alive

I'm alive

Oh I’m alive

Yes I’m alive

Yes I'm alive

[Outro3]

I care, a lot

I know

The things I’m not

It's alright, it's okay

And it's not, maybe things will change

Norah Jones, I'm alive, Traduzione

Siediti e aspetta, non muoverti

Basta esitare

Puoi sperare e pregare

Puoi gemere

Forse le cose cambieranno

Senti la tua anima

Lasciati scavare

Mentre il mondo implode

Vivi solo senza

Cammina, corre

Lei combatte

Quasi come una sola, e trova la sua voce

Marcia

Lei non ha scelta

È schiacciata dai pensieri

Di notte

Un uomo che vuole i suoi diritti

E di solito vince

Ma è viva

Oh, è viva

È viva

Oh, è viva

Grida, grida

Le teste sulla cima della TV

Prendono l'esca

Fanno ondate di odio

Abbattono i muri

Per liberare i loro peccati

E poi i loro cuori

Vengono collassando

Oh, e una volta, penso

Io ballo

E a volte bevo

Canto le mie canzoni

Spero che qualcuno canti insieme

Se dovessi rompere

La mia serie silenziosa

Verranno i coltelli

A tagliarmi le guance?

Oh sono viva

Sì, sono viva

Ma sono viva

Oh sono viva

Sono viva

Oh sono viva

Sì, sono viva

Sì, sono viva

Ci tengo molto

lo so

Le cose che non sono

Va bene, va bene

E non lo è, forse le cose cambieranno