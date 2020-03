Amici 19, anticipazioni oggi puntata 16 marzo 2020

Di Marco Salaris lunedì 16 marzo 2020

Amici 19: anticipazioni, diretta, puntata oggi, 16 marzo 2020

Amici 19 è il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Su Real Time e su Canale 5, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 13:50 e dalle ore 16.20, va in onda il daytime di Amici.

La striscia pomeridiana è condotta da Lorella Boccia e Marcello Sacchetta.



Amici 19: le anticipazioni del 16 marzo 2020

Nell'appuntamento odierno rivedremo i ragazzi rimasti in gara poche ore dopo la terza puntata del serale andata in onda venerdì scorso, 13 marzo 2020. Le impressioni, le emozioni e le critiche alle esibizioni dei ragazzi nonché l'inizio di una nuova settimana di lavoro verso la quarta puntata in onda il prossimo 20 marzo.



Amici 19: dove vederlo

Il daytime di Amici 19 va in onda su Real Time, a partire dalle ore 13:50.

La puntata andrà in onda anche in streaming su DPlay.

La puntata e altri video riguardanti Amici sono disponibili anche sul sito Witty Tv e su DPlay.



Amici 19: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata al talent show Amici.

Amici ha una sezione dedicata anche sul sito Witty Tv.

Amici ha una sezione dedicata anche nel sito ufficiale di DPlay.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @AmiciUfficiale. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #Amici19.

Amici ha anche un profilo ufficiale su Instagram.