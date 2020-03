The Killers: Caution è il primo singolo dal loro nuovo album Imploding the mirage (audio, testo e traduzione)

Di Alberto Muraro lunedì 16 marzo 2020

Imploding the mirage è il titolo del nuovo disco dei The Killers, in uscita a maggio: ecco Caution, il primo singolo estratto.

Si intitolerà Imploding the mirage e uscirà in tutti i negozi e nelle piattaforme online il prossimo 27 maggio il nuovo disco dei The Killers.

La band capitanata da Brandon Flowers torna dunque a fare musica a tre anni di distanza dall'uscita del disco Wonderful Wonderful. L'album, prodotto da Shawn Everett e Jonathan Rado dei Foxygen e registrato a Los Angeles, Las Vegas, e a Park City, UT, è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo di lancio, intitolato Caution.

i The Killers, vi ricordiamo, presenteranno l'album Imploding the mirage per la prima volta dal vivo ai fan italiani in occasione del loro concerto al Rock in Roma fissato per il prossimo 20 giugno.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Caution dei The Killers, con l'assolo di chitara di Lindsey Buckingham.





Testo

Intro]

And there is nothing

I want to do

There is nothing

I want to give

There is nothing

Come my way

[Verse 1]

Let me introduce you to the featherweight queen

She got Hollywood eyes, but she can't shoot what she see

Momma was a dancer, and that's all that she knew

'Cause when you live in the desert that's what pretty girls do

[Chorus1]

I’m throwin' caution, what's it gonna be?

Tonight the winds of change are blowing wild and free

If I don't get out, out of this town

I just might be the one who finally burns it down

I'm throwin' caution

I'm throwin' caution

[Verse 2]

Never had a diamond on the sole of her shoes

Just blacktop white trash straight out of the news

Doesn't like birthdays, they remind her of why

She can go straight from zero to the Fourth of July

[Chorus1]

I’m throwin' caution, what's it gonna be?

Tonight the winds of change are coming over me

If I don't get out, out of this town

I just might be the one who finally burns it down

I'm throwin' caution

I'm throwin' caution

I'm throwin' caution

I'm throwin' caution

[Bridge3]

'Cause it's some kind of sin

To live your whole life

On a might've been

I'm ready now

[Instrumental Outro]



Traduzione

E non c’è niente

Che io voglia fare

Non c’è niente

Che io voglia dare

Non c’è niente

Vieni da me

Lascia che ti presenti la regina dei pesi piuma

Lei ha gli occhi di Hollywood, ma non riesce a fotografare quello che vede

La mamma era una ballerina, ed era tutto ciò che conosceva

Perché è quello che facevano le belle ragazze che vivevano nel deserto

Sto sprecando la cautela, che si fa?

Stasera i venti del cambiamento soffiano liberi e selvaggi

Se non esco, fuori da questa città

Potrei essere quello che finalmente le da fuoco

Sto gettando al vento la cautela

Sto gettando al vento la cautela

[Str. 2]

Non ha mai avuto un diamante sulla suola delle sue scarpe

Solo spazzatura arriva dalle notizie

Non gli piacciono i compleanni, le ricordano il perché

Può andare direttamente da zero al 4 luglio

Sto sprrecando la cautela, che si fa?

Stasera i venti del cambiamento mi stanno assalendo

Se non esco, fuori da questa città

Potrei essere quello che finalmente le dà fuoco

Sto sprecando la cautela x4

Perché è una specie di peccato

Vivere tutta la vita

Con un “avrebbe potuto essere”

adesso sono pronto