Diodato canta La Cura a Che Tempo Che Fa (VIDEO)

Di Giorgia Iovane domenica 15 marzo 2020

Diodato apre la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 15 marzo 2020, dedicando La Cura all'Italia in quarantena.

Diodato canta La Cura per aprire la puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 15 marzo 2020: un modo per dire grazie a tutti i lavoratori che stanno garantendo i servizi essenziali e stanno lottando in corsia e per lanciare una promessa che oggi sembra lontanissima.



"D'accordo con Diodato quando tutto questo finirà ci vedremo in piazza Duomo a Milano per cantare tutti insieme Fai Rumore"

dice Fazio, annunciando così un evento che sa di festeggiamento post-bellico e che non avverrà a breve.

L'esibizione di Diodato a CTCF è stata registrata in solitaria per garantire il massimo della sicurezza ad artisti e personale. Una serata davvero al minimo del personale, ma al massimo dell'emozione.