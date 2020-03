Wasabi, Little Mix: testo, traduzione, lyrics: la canzone contro le critiche e attacchi mediatici

Di Alberto Graziola sabato 14 marzo 2020

Little Mix, Wasabi, di cosa parla la canzone, il significato (testo, traduzione e lyrics)

"Wasabi" è la decima traccia del quinto album in studio delle Little Mix e rappresenta la risposta a una pletora di critici e tabloid mediatici che hanno attaccato intensamente la band dall'inizio della loro carriera nel 2011.

Il beat è realizzato da Mike Sabath e si allontana dalle tipiche canzoni pop e R&B della band, incorporando un suono aspro, grintoso e sperimentale.

In apertura post il video, a seguire testo e traduzione della canzone.

Little Mix, Wasabi, Testo

[Chorus: Jade]

Stick like toffee, sip like coffee

Wake up, change your mind and drop me

Love to hate me, crazy, shady

Spit me out like hot wasabi

Lick me up, I'm sweet and salty

Mix it up and down my body

Love to hate me, praise me, shame me

Either way, you talk about me

[Verse 1: Jesy & All]

Oh-oh, I love the way you talk about me

Oh-oh, look at how far it got me

Oh-oh, the shit the papers write about me

Oh-oh, I fold it up like origami

Oh-oh, like, "She ain't wearing no clothes"

Oh-oh, "When she goin' solo?"

Oh-oh, "I bet they gonna break up"

Oh-oh, but what the hell do you know?

[Pre-Chorus: Leigh-Anne w/ All, Jesy Nelson]

Ooh, baby, ooh (Yes, you)

I can feel you hatin' on me

Ooh, baby, ooh (Yeah, you)

I'm glad to be your inspiration

Who, baby, who's (Guess who)

The topic of your conversation, I am (I am)

All the ugly things you say

Come and say 'em to my face

[Chorus: Jade & All]

Stick like toffee, sip like coffee

Wake up, change your mind and drop me

Love to hate me, crazy, shady

Spit me out like hot wasabi

Lick me up, I'm sweet and salty

Mix it up and down my body

Love to hate me, praise me, shame me

Either way, you talk about me

[Verse 2: Perrie & All]

Oh-oh, watching me

Oh-oh, I ain't watching you (I'm watching you)

Oh-oh, what you see

Oh-oh, I hope you like the view (Check it out)

Oh-oh, best believe

Oh-oh, you'll never get into me

Oh-oh, all these words run through me (Oh-oh,)

[Pre-Chorus: Leigh-Anne w/ All & Jesy]

Ooh, baby, ooh (Yes, you)

I can feel you hatin' on me

Ooh, baby, ooh (Yeah you)

I'm glad to be your inspiration

Who, baby, who's (Guess who)

The topic of your conversation, I am (I am)

All the ugly things you say

Come and say 'em to my face

[Chorus: Perrie & Jade]

Stick like toffee, sip like coffee

Wake up, change your mind and drop me

Love to hate me, crazy, shady

Spit me out like hot wasabi

Lick me up, I'm sweet and salty

Mix it up and down my body

Love to hate me, praise me, shame me

Either way, you talk about me

[Outro: Jesy]

You know I love the way you talk about me

Look at how far it got me

You make up shit to write about me

I fold it up like origami

Like, "She ain't wearing no clothes"

"When she goin' solo?"

"I bet they gonna break up"

But what the hell do you know? (Ah!)

Little Mix, Wasabi, Traduzione

Mi appiccico come una caramella, mi sorseggi come fossi caffè

Ti svegli, cambi idea e mi abbandoni

Ami odiarmi, pazzo, losco

Mi sputi come se fossi del wasabi piccante

Leccami, sono dolce e salata

Mischia su e giù per il mio corpo

Ami odiarmi, lodarmi, umiliarmi

In ogni caso, parli di me

(Oh-oh), Amo il modo in cui parli di me

(Oh-oh), guarda fin dove mi ha portata

(Oh-oh), le str0nzate che scrivi su di me

(Oh-oh), le piego come origami

(Oh-oh), come "Non indossa nulla"

(Oh-oh), "Quando inizierà come solista?"

(Oh-oh), "Scommetto che si scioglieranno"

(Oh-oh), ma cosa diavolo ne sapete?

Ooh, tesoro, tu (Sì, tu)

Posso sentire il tuo odio verso di me

Ooh, tesoro, tu (Sì, tu)

Sono felice di essere la tua ispirazione

Chi, tesoro, chi (Indovina chi)

È l'argomento della tua conversazione? Sono io (Sono io)

(Tutte le cose brutte che dici

Vieni a dirmele in faccia)

Mi appiccico come una caramella, mi sorseggi come caffè

Ti svegli, cambi idea e mi abbandoni

Ami odiarmi, pazzo, losco

Mi sputi come se fossi del wasabi piccante

(Leccami, sono dolce e salata

Mischialo su e giù per il mio corpo

Ami odiarmi, lodarmi, umiliarmi

In ogni caso, parli di me)

(Oh-oh), mi stai guardando

(Oh-oh), io non ti sto guardando [Ti tengo d’occhio]

(Oh-oh), ciò che vedi

(Oh-oh), spero che ti piaccia la visuale [Dai un'occhiata]

(Oh-oh), farai meglio a credere

(Oh-oh), che non mi toccherà mai

(Oh-oh), tutte queste parole mi scivolano addosso

Ooh, tesoro, tu (Sì, tu)

Posso sentire il tuo odio per me

Ooh, tesoro, tu (Sì, tu)

Sono felice di essere la tua ispirazione

Chi, tesoro, chi (Indovina chi)

È l'argomento della tua conversazione? Sono io (Sono io)

(Tutte le cose brutte che dici

Vieni a dirmele in faccia)

Mi appiccico come una caramella, mi sorseggi come caffè

Ti svegli, cambi idea e mi abbandoni

Ami odiarmi, pazzo, losco

Mi sputi come se fossi wasabi piccante

Leccami, sono dolce e salata

Mischialo su e giù per il mio corpo

Ami odiarmi, lodarmi, umiliarmi

In ogni caso, parli di me

Lo sai che amo il modo in cui parli di me

Guarda fin dove mi ha portata

Le str0nzate che scrivi su di me

Le piego come origami

Come "Non indossa nulla"

"Quando inizierà come solista?"

"Scommetto che si scioglieranno"

Ma cosa diavolo ne sapete? (Ah!)