Didn't I, OneRepublic: testo, traduzione, lyrics della canzone incentrata su una separazione

Di Alberto Graziola sabato 14 marzo 2020

OneRepublic, Didn't I: il significato della canzone, di cosa parla.: lyrics, traduzione e testo

Il nuovo album dei OneRepublic si intitola Human e verrà rilasciato l'8 maggio. La band lo ha annunciato pubblicando una ballad chiamata "Didn’t I."

Ryan Tedder ha rivelato che la canzone è stata ispirata dal divorzio di un amico in un'intervista a Zane Lowe per Apple Music.

"Ho avuto l'idea che quando sposi qualcuno o scegli di stare con lui o lei, è perché hai avuto molti bei momenti e da qualche parte entra la discordia. Ma poi una volta che hai la distanza, e si spezza tutto, e dopo che hai divorziato, hai ancora quei momenti. Ti guardi indietro e pensi, sai una cosa? La cosa è finita in un disastro, ma non siamo stati fantastici, quando eravamo fantastici? "

In apertura post il video ufficiale, a seguire testo e traduzione:

OneRepublic, Didn't I, Lyrics

[Intro1]

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn't we, didn't we say goodbye?

[Verse 1]

Swear that I saw your face

At a coffee shop on 8th

Or maybe it was in my mind?

And I swear that I heard your laugh

From a person that walked past me

At a party the other night

[Pre-Chorus2]

Never thought we'd ever have to go without

Take you over anybody else, hands down

We're the type of melody that don't fade out

Don't fade out, can't fade out

[Chorus3]

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn't we, didn't we say goodbye?

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die

[Verse 2]

Do you remember all those plans

That we made after too many drinks

In the kitchen of your brother's apartment?

When life was like a wishin' well

4:00 AM and raisin' hell

Damn, I knew you oh-so well

[Pre-Chorus2]

Never thought we'd ever have to go without

Take you over anybody else, hands down

We're the type of melody that don't fade out

Don't fade out, can't fade out

[Chorus3]

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn't we, didn't we say goodbye?

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we try?

Know that I, know that I still care for you

Tell me why good things have to die

[Bridge6]

We had our moments, didn't we? (Oh)

So much that we will never be (Oh)

[Chorus3]

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we fly?

Know that I, know that I still care for you

But didn't we, didn't we say goodbye?

Didn't I, didn't I, didn't I love you?

Didn't we, didn't we, didn't we try? (Try)

Know that I, know that I still care for you (For)

Tell me why good things have to die (To die)

OneRepublic, Didn't I, Traduzione

Non ti amavo?

Non volavamo?

So che io, so che mi importa ancora di te

Ma no, non ci siamo salutati?

Giuro che ho visto la tua faccia

In una caffetteria sull'ottava strada

O forse era nella mia mente?

E giuro di aver sentito la tua risata

Da una persona che mi ha superato

Ad una festa l'altra sera

Non avrei mai pensato di dover andare avanti senza

Prendere te sopra chiunque, a mani basse

Siamo il tipo di melodia che non svanisce

Non svanire, non svanire

Non ti amavo?

Non volavamo?

So che io, so che mi importa ancora di te

Ma no, non ci siamo salutati?

Non ti amavo?

Non volavamo?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo provato?

So che io, so che mi importa ancora di te

Dimmi perché le cose buone devono morire

Ricordi tutti quei piani

Che abbiamo fatto dopo troppi drink

Nella cucina dell'appartamento di tuo fratello?

Quando la vita era desiderare il bello

Alle 4:00 del mattino e scatenando l'inferno

Accidenti, ti conoscevo così bene

Non avrei mai pensato di dover andare avanti senza

Prendere te sopra chiunque, a mani basse

Siamo il tipo di melodia che non svanisce

Non svanire, non svanire

Non ti amavo?

Non volavamo?

So che io, so che mi importa ancora di te

Ma no, non ci siamo salutati?

Non ti amavo?

Non volavamo?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo provato?

So che io, so che mi importa ancora di te

Dimmi perché le cose buone devono morire

Abbiamo avuto i nostri momenti, no? (Oh)

Così tanto che non saremo mai (oh)

Non ti amavo?

Non volavamo?

So che io, so che mi importa ancora di te

Ma no, non ci siamo salutati?

Non ti amavo?

Non volavamo?

Non abbiamo, non abbiamo, non abbiamo provato?

So che io, so che mi importa ancora di te

Dimmi perché le cose buone devono morire