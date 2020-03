Giuliano Sangiorgi canta "Meraviglioso" sul balcone di casa: "Piango ancora... grazie!" (video)

Di Alberto Graziola venerdì 13 marzo 2020

Meraviglioso, Giuliano Sangiorgi canta sul balcone di casa: il video su Instagram

Una chitarra, la voce di Giuliano Sangiorgi e le parole di "Meraviglioso". Sono bastate questi pochi elementi per coinvolgere alcuni abitanti di una via di Roma, costretti a casa per contenere l'emergenza Coronavirus in Italia. E il video, in poche ore è diventato virale. Ecco il messaggio del cantautore: