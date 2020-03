Liam Gallagher, MTV Unplugged è il nuovo album live

Di Fabio Morasca sabato 14 marzo 2020

L'album live MTV Unplugged di Liam Gallagher sarà disponibile dal 24 aprile 2020.

Nell'agosto 2019, in occasione del live tenutosi alla City Hall di Hull, Liam Gallagher si è aggiunto alla lista di big della musica che hanno registrato un MTV Unplugged, un album dal vivo in versione acustica tratto dall'omonimo programma televisivo di MTV in onda dal lontano 1989.

Il concerto è andato in onda nel Regno Unito nel settembre 2019 e, a partire dal prossimo 24 aprile, sarà disponibile l'album, tratto dal concerto, nei seguenti formati: CD, vinile standard, vinile colorato e digitale.

MTV Unplugged è già disponibile in pre-order e tutti coloro che lo effettueranno riceveranno subito il download di Gone, singolo di lancio dell'album live, canzone contenuta nell'ultimo album di inediti di Liam Gallagher intitolato Why me? Why not.

L'MTV Unplugged di Liam Gallagher va a colmare l'assenza di quest'ultimo nell'MTV Unplugged che gli Oasis registrarono alla Royal Festival Hall nel 1996, durante il quale Noel Gallagher sostituì il fratello alla voce, assente ufficialmente per motivi di salute (la sua assenza, in realtà, decretò l'inizio della crisi della band che portò al suo scioglimento). Da quel live, non fu estratto nessun album.

Liam Gallagher, stando al comunicato ufficiale, ha commentato così la pubblicazione imminente di questo live:

Sono onorato di essere parte del leggendario MTV Unplugged, è stata un'esperienza incredibile e il pubblico di Hull è stato fantastico, così come il suono nella sala. Spero che l’album vi piaccia.

Tra gli altri, Liam Gallagher ha condiviso il palco anche con Bonehead, chitarrista degli Oasis che l'ha accompagnato nei brani Some Might Say, Stand By Me, Cast No Shadow e Sad Song.

Di seguito, trovate la tracklist di MTV Unplugged di Liam Gallagher.

Liam Gallagher - MTV Unplugged: la tracklist

1. Wall Of Glass

2. Some Might Say

3. Now That I Found You

4. One of Us

5. Stand By Me

6. Sad Song

7. Cast No Shadow

8. Once

9. Gone

10. Champagne Supernova