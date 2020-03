Marco Masini, Instagram: concerto venerdì 13 marzo 2020 alle 21

Marco Masini questa sera si esibirà con un live sul suo profilo Instagram e Facebook. Anche il cantautore toscano ha deciso di unirsi ai colleghi che, in questi giorni, stanno esibendosi in streaming sui social.

Venerdì sera saremo tutti a casa, e allora perchè non passare un po' di tempo insieme? Sarò in diretta su Instagram e Facebook dalle 21 per cantare qualche canzone e stare un po' con voi.

Ci sarete? Vi aspetto!