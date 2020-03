Coronavirus, Avril Lavigne cancella il tour in Europa

Poche ore fa Avril Lavigne, con un messaggio sui social, ha ufficialmente annullato (o rimandato a data da destinare...) il suo tour in Europa.



Un messaggio sentito ai miei fan:

Come tutti sapete, i governi di tutta Europa hanno continuato a imporre restrizioni che vietano grandi incontri pubblici a causa della continua diffusione del coronavirus. Ora gli Stati Uniti d'America hanno implementato il proprio divieto di viaggio. Con queste restrizioni in atto significa che non sono più in grado di portare L'Head Above Water Tour in Europa e nel Regno Unito. E' una seccatura! Non vedo l'ora di fare questo tour da tanto tempo. Per l'opportunità di riconnettermi con i miei fantastici fan solidali. La mia preoccupazione principale continua a essere la vostra salute e la vostra sicurezza e voglio tornare e goderci il pop in un altro momento nel quale tutti potranno godersi gli spettacoli senza preoccupazioni. Vi mando tanto amore ❤️