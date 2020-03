blun7 a swishland, tha Supreme: testo, video youtube, lyrics

Di Alberto Graziola giovedì 12 marzo 2020

tha Supreme, blun7 a swishland: testo, lyrics e video YouTube

blun7 a swishland è un singolo di Tha Supreme, presente nell'album 23 6451.

Nelle scorse ore è uscito il video ufficiale della canzone, già schizzato direttamente al primo posto delle clip di tendenza su YouTube.

Qui sotto potete leggere il testo mentre, se cliccate nell'immagine in apertura post, potrete recuperare il video del pezzo.

tha Supreme, blun7 a swishland, Testo

[Intro1]

Yeah

[Ritornello2]

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin' tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: "Vorrei cambiare tipo"

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

"Bla-bla bla-bla-bla-bla", nemmeno ascolto, sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore

[Strofa 1]

Un viaggio lungo, cambia lo spirito, tu nel mentre parli, non sei spiritoso

Neanche un minimo, lacrime sui tuoi eyes

Io non ce le spreco mai, piuttosto ti faccio "bye"

Resto solo, fotte proprio niente dei tuoi scazzi live

Live, quella volta ti presentai ai parenti come mia lei

Se non fosse che sei un po' fake, troppo fake

Troppo flame, me ne andrei, frate', fossi in te

Io farei solo Gucci gang, Fendi flex, every-everyday

[Ritornello2]

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin' tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: "Vorrei cambiare tipo"

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

"Bla-bla bla-bla-bla-bla", nemmeno ascolto, sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore

[Strofa 2]

Giro sempre con mary dietro, oh-oh, c'ho i guai davanti

Mamma, che accollo, tanto non mollo, siamo diamanti (Siamo diamanti)

In mezzo a tutto questo fango, no, non puoi negarlo, bro

La cresta scende se ti parlo, a fatti mica fatto, sali e cadi in basso, bro

Sono qui un po' per te, qui anche per me, sennò poi è un ostacolo

Finge di essere solo il bene, ma, no, non lo è

No, non lo è, no, non lo è, no, non lo è (Yeah)

[Ritornello2]

Swisho un blunt a Swishland, bling blaow, come i Beatles

Blessin' tic tac, le prendo dal mattino

Già dal mattino, yah, tanto già non dormivo

La tua tipa mi fa: "Vorrei cambiare tipo"

Swisho un blunt a Swishland, ciao, ciao, fratellino

Ex fanno tip-tap sulle frasi del tipo:

"Bla-bla bla-bla-bla-bla", nemmeno ascolto, sto zitto

Non mi definisco finto, mi faccio un favore