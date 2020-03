Ligabue, concerto a Campovolo il 12 settembre 2020: "30 anni in un giorno" (Sold out)

Di Alberto Graziola giovedì 12 marzo 2020

E' un 2020 molto importante per Luciano Ligabue che celebra 30 anni di straordinaria carriera.

I festeggiamenti partiranno da aprile con “Europe 2020”, 8 date live nelle principali città europee, e culmineranno il 12 settembre alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) con “30 anni in un giorno”, l’attesissimo evento live in data unica che ha già registrato il sold out con 100.000 biglietti venduti.

Non poteva che essere il Campovolo ad incorniciare questo evento con cui Ligabue festeggerà i 30 anni di una carriera, iniziata nel 1990 con l’album omonimo, un luogo che negli anni lo ha visto protagonista, più volte, con concerti entrati a pieno titolo nella memoria collettiva della grande musica live italiana.

