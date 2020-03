Alice attraverso lo specchio, la colonna sonora, canzoni e musiche del film (con Just Like Fire di Pink)

Questa sera, su Italia 1, alle 21.10 circa, andrà in onda il film "Alice attraverso lo specchio", interpretato da Mia Wasikowska, Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter e Sacha Baron Cohen.

ecco la trama della pellicola:

Alice Kingsleigh (Mia Wasikowska) ha trascorso gli ultimi anni seguendo le impronte paterne e navigando per il mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova ad attraversare uno specchio magico, che la riporta nel Sottomondo dove incontra nuovamente i suoi amici il Bianconiglio, il Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto (Johnny Depp) che sembra non essere più in sé. Il Cappellaio ha perso la sua Moltezza, così Mirana (Anne Hathaway) manda Alice alla ricerca della Chronosphere, un oggetto metallico dalla forma sferica custodito nella stanza del Grand Clock che regola il trascorrere del tempo. Tornando indietro nel tempo, incontra amici – e nemici – in diversi momenti della loro vita e inizia una pericolosa corsa per salvare il Cappellaio prima dello scadere del tempo.

Ad accompagnare il film, anche una colonna sonora ufficiale che vede le musiche di Danny Elfman e il brano originale di Pink, nato appositamente per la pellicola diretta da James Bobin.

A seguire tutti i titoli delle canzoni e lo streaming per poterla ascoltare:

1. Alice

2. Saving the Ship

3. Watching Time

4. Looking Glass

5. To the Rescue

6. Hatter House

7. The Red Queen

8. The Chronosphere

9. Warning Hightopps

10. Tea Time Forever

11. Oceans of Time

12. Hat Heartbreak

13. Asylum Escape

14. Hatter's Deathbed

15. Finding the Family

16. Time Is Up

17. World's End

18. Truth

19. Goodbye Alice

20. Kingsleigh & Kingsleigh

21. Seconds Song

22. Friends United

23. Time's Castle

24. The Seconds

25. Clock Shop

26. They're Alive

27. Story of Time

28. Just Like Fire - Pink