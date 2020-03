Cristiano Malgioglio: "Nessuna solidarietà da parte di Madonna e Lady Gaga per il nostro Paese"

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

Lady Gaga e Madonna criticate da Malgioglio per il loro silenzio nei confronti dell'Italia durante l'emergenza Coronavirus

Cristiano Malgioglio ha voluto condividere, sui social, un suo pensiero in merito al silenzio da parte di due grande popstar (e non solo loro...) di origine italiana. Parliamo di Lady Gaga e Madonna (entrambe con origini in Italia) colpevoli, secondo il cantautore, di non aver espresso solidarietà pubblica nei confronti del nostro Paese:

Nessuna solidarietà per il nostro Paese da parte di @Madonna , @ladygaga e di molti altri artisti di origine italiana , per quello che sta causando il #conavirus . Complimenti... Sensibilita' zero. — Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) March 11, 2020

Non sono mancate le reazioni sotto al post, su Twitter, da parte degli utenti. C'è chi ha criticato duramente le parole di Malgioglio, chi ha difeso il loro silenzio (parlando e assicurando, addirittura, donazioni segrete), chi invece ne ha approfittato per fare altri nomi a cui associare la personale delusione.