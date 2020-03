Nyv, Blues d'alcool: l'inedito della cantante ad Amici 2020

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

Amici 19, Nyv, Blues d'alcool: testo, traduzione, inedito

Blues d'alcool è l'inedito di Nyv presentato durante la sua partecipazione ad Amici 2020. Il pezzo è cantato in francese. Qui sotto la scheda della cantante, a seguire testo e traduzione del brano:

Nyv, nome d'arte di Mirella Nyvinne Pinternagel, è nata nel 1997 (compirà quest'anno 23 anni) in Lussemburgo, ma si è trasferita in Italia, per la precisione a Domodossola, quando aveva un anno. Attualmente vive a Cormano, in provincia di Milano. Interpellata dagli autori di Amici, Nyv si definisce ipersensibile, capace di emozionarsi facilmente, socievole e ha paura di essere fraintesa. Suona pianoforte, chitarra e ukulele. Non ha mai studiato canto e fa anche beatbox. Tra i suoi inediti più apprezzati Per favore

Nyv, Blues d'alcool, Testo

Je suis le rêve des gens qui se sentent seul

je suis un verre d’alcool

je suis le verre du bar où la bouteille de la maison

je suis ma meilleure prison

je bois toutes mes souffrances et je m’en fous des conséquences

boire pourquoi je me fais ça?

meme si ça fait mal et j’ai fini tous les sous

l’alcool c'est pas pour rire

rappel l’alcool c’est pour qu’il souffre

Et mois je bois, bois, bois pour oublier

je bois bois bois à ma santé

je bois bois bois

et je bois ma vie tout mes soucis même si ils ne sont vont pas

Je suis la tristesse de ma famille et de mes enfants

je suis la rage de larmes qui coulent

je suis une victime d'alcool

l'habitude c'est d'être triste

c'est pour ça que je bois souvent

mais j'ai arrêté de vous expliquer seulement mon verre comprends

ce soir je bois toute ma tristesse même si la depression elle reste

vous savez je me sauve seulement quand je suis bourré

je sais demain sera pire se reveiller avec l'envie de mourir c'est ma peine

c'est ma glorie je suis malade de l'envie de boire

Et mois je bois, bois, bois pour oublier

je bois bois bois à ma santé

je bois bois bois

et je bois ma vie tout mes soucis même si ils ne sont vont pas

Nyv, Blues d'alcool, Traduzione

Sono il sogno delle persone che si sentono sole

Sono un bicchiere d'alcol

Sono il bicchiere del bar dove si trova la bottiglia di casa

Sono la mia prigione migliore

Bevo tutte le mie sofferenze e non mi importa delle conseguenze

bere... perché lo sto facendo?

Anche se fa male e ho finito tutti i soldi

l'alcol non è per divertimento

ricorda che l'alcol è per chi soffre

E bevo, bevo, bevo per dimenticare

Bevo per la mia salute

Bevo

e bevo la mia vita tutte le mie preoccupazioni anche se non stanno andando

Sono la tristezza della mia famiglia e dei miei figli

Sono la rabbia delle lacrime che scorrono

Sono una vittima dell'alcol

l'abitudine è essere tristi

ecco perché bevo spesso

ma ho smesso di spiegare, solo il mio bicchiere capisce

stasera bevo tutta la mia tristezza anche se la depressione rimane

sai che scappo solo quando sono ubriaca

So che domani sarà peggio svegliarsi con il desiderio di morire è il mio dolore

è la mia gloria, sono stufa del bisogno di bere

E io bevo, bevo, bevo per dimenticare

Bevo, bevo bevo alla mia salute

Bevo alla mia salute

e bevo la mia vita tutte le mie preoccupazioni anche se non stanno andando