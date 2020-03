Lady Gaga, Stupid Love: ecco il debutto nelle classifiche

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

Dopo essere stata leakkata fin dall'inizio di febbraio, Stupid Love è stata, poi, ufficialmente rilasciata, dopo alcune settimane, da Lady Gaga. Un ritorno attesissimo che aveva già fatto discutere i fan: chi la riteneva una perfetta canzone pop "vecchia maniera" e chi, invece, sperava in qualcosa di più efficace come comeback. Quello che maggiormente incuriosiva, però, era scoprire come si sarebbe comportata in classifica e quanto, il pezzo, avrebbe subìto danni dal release non ufficiale di qualche tempo fa. Ecco, finalmente, i primi risultati.

Stupid Love, in America ha debuttato al quinto posto. Si vociferava, nei giorni scorsi, che potesse fare il suo esordio alla numero 3, ma, invece, così non è stato. Ora non resta che attendere e scoprire se la canzone riuscirà, anche attraverso lo streaming, vendite e promozione, a salire e raggiungere almeno la top three.

In Canada, Stupid Love, invece, ha debuttato al settimo posto nella classifica, durante la prima settimana dal debutto. Stessa posizione, tra l'altro, raggiunta in Australia.

Meglio in Inghilterra, invece, dove si trova una situazione simile a quella americana. Il nuovo singolo, infatti, ha fatto il suo esordio al quinto gradino della Official Uk Chart.

E in Italia? Stupid Love, ahimé, non ha fatto il botto, accontentandosi di un esordio in quindicesima posizione nella classifica Fimi.