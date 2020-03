Amici 19, anticipazioni oggi puntata 11 marzo 2020 (Video)

Di Alberto Graziola mercoledì 11 marzo 2020

Amici 19: anticipazioni, diretta, puntata oggi, 11 marzo 2020.

Amici 2020 torna oggi alle 13.50 su Real Time con l'appuntamento dedicato al daily del talent show.

Oggi, insieme alle prove dei ragazzi per la terza serata in onda venerdì 13 marzo. Come reagiranno alla proposta fatta da Gabry Ponte alla produzione? Dopo che Alessandra Celentano ha definito "incompetenti" i giudici sul loro commento sulle esibizioni di ballo (perché estranei alla materia), il produttore musicale vorrebbe che solo lui, insieme a Loredana Berté e Vanessa Incontrada, potessero esprimersi su tutte le performance della prossima puntata.

