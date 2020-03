Coronavirus, Vasco Rossi su Instagram: "Questa è una vera guerra. Dovete seguire le direttive" #iorestoacasa #iostoacasa #andratuttobene

In queste giornate che vedono l'Italia alle prese con una prova importante e necessaria -stare a casa e cercare di contenere l'avanzamento del virus- diversi cantanti e artisti si sono uniti per invitare i fan a seguire le ordinanze del Governo.

Tra questi, recentemente, ecco arrivare anche l'appello di Vasco Rossi, via Instagram

ragazzi la cosa è seria. Questa è una vera guerra. Dovete Seguire le direttive per non aggravare la situazione. Per il bene vostro e degli altri è il momento di combattere anche contro se stessi per avere un comportamento intelligente e responsabile .

Un abbraccio forte e un ringraziamento speciale a tutte le infermiere, gli infermieri i medici e tutto il personale sanitario impegnato in prima linea che in questo momento sta affrontando con coraggio e grande impegno questa gravissima situazione !

#iorestoacasa #iostoacasa #andratuttobene